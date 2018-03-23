Цель англосаксонских СМИ заключается в том, чтобы не быть объективными, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, за последние несколько десятков лет СМИ США и Великобритании начали править миром.

Цель англосаксонских СМИ заключается в том, чтобы не быть объективными, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, за последние несколько десятков лет СМИ США и Великобритании начали править миром.Как сказал Дмитрий Песков, эти СМИ являются самыми мощными, самыми влиятельными, и они имеют наиболее широкий охват в глобальном масштабе. "И это чувство монополии вызывает желание управлять этой монополией", — отметил он.Он добавил, что неважно, верна или неверна ваша точка зрения — вы можете подстроить эту монополию в соответствии с ситуацией и "просто манипулировать мозгами людей во всем мире". Именно поэтому, по его мнению, СМИ Британии и США решительно выступают против появления каких-либо соперников.Как указал Песков, российская сторона несколько раз предлагала партнерам сотрудничать в вопросах борьбы с кибертерроризмом, с информационными вбросами и дезинформацией, однако ответа не было, передает РИА Новости.По его словам, когда дело доходит до бомбардировок коалиции в Сирии, десятков тысяч погибших, англосаксонские СМИ не обращают на это внимания. "Вы не найдете никаких сведений об этом в англосаксонских СМИ. Почему? Потому что цель другая. Цель не быть объективными", — подчеркнул Песков.Год назад на сайте министерства иностранных дел РФ появился раздел, в котором размещаются опубликованные западными изданиями статьи с ложными сведениями о России. Сейчас собрано около 60 примеров западных антироссийских фейков. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что дезинформация со стороны иностранных изданий заслуживает подобной "доски почета"."Во-первых, потому что мы практически на каждом брифинге вынуждены комментировать материалы, которые распространяют или, лучше сказать, тиражируют вбросы, недостоверную информацию. Второй момент, помимо комментариев общей ситуации, что данная тема является примером информационных вбросов..., нужно приводить конкретные примеры, о чем мы говорим. И мне кажется, герои должны себя увидеть".