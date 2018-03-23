В Греции разразился страшный скандал из-за кучки древних костей. Кости не простые: их нашли в самой большой гробнице Греции, датированной эпохой Александра Македонского.

В Греции разразился страшный скандал из-за кучки древних костей. Местные журналисты не стремятся выносить сор из национальной «избы», поэтому новостей на английском языке практически нет, зато некоторые греческие заголовки можно понять и без перевода, например –ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Ακύρωσαν την έρευνα ανάλυσης των οστών της Αμφίπολης.СКАНДАЛ: отменено исследование костей из Амфиполиса.ΣΚΑΝΔΑΛΟ, между прочим, политический – в 2015-м в Греции сменилось правительство, и теперь в пренебрежении к Амфиполису журналисты обвиняют новых чиновников от культуры, а также министров труда, юстиции, внутренних дел и, конечно, министерство финансов, которое якобы хочет перенаправить выделенные средства на другие проекты.Страсти вокруг Амфиполиса бушуют с 2014 года, когда археологи впервые объявили о феноменальном открытии: под холмом Каста рядом с городком Амфиполи в Македонии (регионе на севере Греции) была найдена огромная гробница IV века до нашей эры. Дополним картину: это самая большая гробница из всех, известных в Греции, к тому же она определенно относится к эпохе Александра Македонского.Реконструкция возможного вида погребального комплекса на холме Каста с изваянием «Лев Амфиполиса», помещенным на вершину. Изображение с сайта amfipolis.com«33Live.RuНаука» пристально следят за развитием событий, но все более-менее значимые новости мы рассказали в 2016 году – с тех пор слово «Амфиполис» в греческой прессе упоминалось только в связи с колоритными препирательствами ученых или, как сейчас, по поводу очередного скандала. Впрочем, в 2017-м проскочило сообщение о том, что в 2020 году гробницу собираются открыть для посетителей и там ведутся реставрационные работы. Всё.Вот наши публикации, в которых содержится все необходимое для понимания находки и ее контекста:Март 2016: Одна буква меняет всё: кому принадлежит грандиозная гробница эпохи Александра Македонского?Ноябрь 2016: Амфиполис: скандалы, интриги, расследования вокруг самой загадочной гробницы Греции.Ноябрь 2016: Из глубин Амфиполиса: в гробнице эпохи Александра Македонского обнаружено скрытое помещение.Суть нынешнего ΣΚΑΝΔΑΛΟ такова: в 2015 году «старое» правительство выделило 236 тысяч евро на проведение двухлетнего антропологического исследования останков пяти человек, найденных в гробнице, а также их сравнение с фрагментами скелетов возрастом 2200-3000 лет, найденными в районе Амфиполиса и в других регионах Греции.Осенью 2015 года к власти в Греции пришли леворадикальные политики, изменилась экономическая и финансовая стратегия государства. Летом 2017 года двухлетний срок научного гранта тихонько истек, денег никто не получил и, соответственно, никаких исследований не проводилось. Всё, что смогли сделать ученые, — провести обычный макроанализ, то есть просто осмотреть извлеченные из гробницы останки. На лабораторные исследования, вроде генетических или изотопных, денег не было.Ситуация вокруг фундаментального для Греции открытия была настолько нелепой, что местные СМИ даже сделали сатирическое «интервью» с одним из скелетов Амфиполиса – мол, мы ведь скоро узнаем, кто вы такой, вам сделают анализ ДНК, нанотехнологии всякие применят, квантовые штучки?.. Нет, отвечает скелет, зато мне дали направление на рентген груди, даже два — в анфас и в профиль!Таким образом, с 2016 года информация о погребенных под холмом Каста не меняется: это женщина 60 лет, двое мужчин возрастом 35-45 лет (один старше, другой младше, на костях младшего обнаружены следы смертельных ранений), новорожденный младенец и кремированные останки взрослого мужчины – возможно, он был первым из пяти «обитателей» гробницы.Один из скелетов, обнаруженных в гробнице на холме Каста. Изображение с сайта amfipolis.comОбещанных на кости денег, по всей видимости, нет и не будет. Именно эта информация вызвала национальный скандал с политическим уклоном: за развитием ситуации вокруг «главной» гробницы страны следит, без преувеличения, вся греческая пресса. Издание Kathimerini заявляет: «Замораживание антропологического исследования вызывает вопросы касательно политики левого правительства по отношению к гробнице. Неизвестно, когда такое исследование начнется и начнется ли вообще».Почему древние кости привлекают так много внимания? Перечислим несколько причин неутихающего интереса греков к гробнице в Амфиполисе и найденным там останкам:До сих пор неизвестно, кому могла принадлежать роскошная усыпальница, достойная особ царской крови. Первая версия о том, что холм Каста является герооном (мемориалом в честь героя) Гефестиона, военачальника и ближайшего друга Александра Македонского, пока не нашла достаточных подтверждений (подробнее – в нашем материале «Одна буква меняет всё: кому принадлежит грандиозная гробница эпохи Александра Македонского?»). Анализ костей помог бы определить, среди прочего, являются ли погребенные родственниками.Трехмерная реконструкция внутреннего устройства гробницы в Амфиполисе. Изображение с сайта amfipolis.comИсторик Эндрю Чагг выдвинул гипотезу, что женский скелет мог принадлежать матери Александра, Олимпиаде Эпирской: «Один из скелетов, найденных в гробнице, принадлежит 60-летней женщине. Это может быть Олимпиада, возраст подходящий. Женщина не была кремирована, следовательно, есть возможность извлечь ДНК для анализа». Эта версия противоречит историческим источникам, но тем ценнее было бы ее подтверждение (или опровержение) лабораторными тестами. Подробнее – в материале «Амфиполис: скандалы, интриги, расследования вокруг самой загадочной гробницы Греции».Ключевым продолжением исследования костей из Амфиполиса должно стать их сравнение с останками, найденными в так называемых «царских гробницах» Вергины – захоронениях Филиппа II, отца Александра Великого, и членов его семьи.Останки из Амфиполиса планировали сравнить с сотнями костных фрагментов X-II веков до нашей эры, найденных в окрестностях Амфиполиса и в других регионах Греции.Реализация такого проекта способствовала бы созданию единой греческой базы данных по древним останкам, которой могли бы пользоваться археологи как при проведении новых раскопок, так и при изучении старых находок. «Эталонная база данных по древним останкам стала бы первой за всю историю греческой археологии», — пишет издание Thousandnews.gr.А идентификация персон, захороненных в Амфиполисе, и сравнение результатов с анализом царских останков из Вергины, по мнению того же издания, «касается всех греков, этот интерес всеобщий и выходит далеко за рамки чисто археологического».Сложившаяся ситуация, на первый взгляд, противоречит развитию других громких открытий последних лет, среди которых – потрясающие раскопки некрополя в Фалироне (см. «Место преступления – Афины: древние кости из Фалирона изучают археокриминалисты»), возобновление раскопок у берегов Антикитеры (см. «Первый курьез и очередная сенсация: завершился шестой сезон раскопок Антикитерского корабля») или девочка Миртис, жертва древней эпидемии тифа, чей воссозданный образ даже отправился в ООН. Однако исследование фалиронских находок во многом ведется на американские средства, Антикитера – выдающийся по масштабам международный проект, а об исследовании останков Миртис ничего не слышно с того самого 2015 года, когда в Греции поменялось правительство.Останки из загадочной гробницы ныне покоятся на складе музея Амфиполиса в ожидании лучших времен. Возможно, поднятая прессой шумиха (которая так не нравилась Катерине Перистери, руководителю раскопок на холме Каста) вскоре принесет нужные плоды.