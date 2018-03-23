Встали в глухой пробке. Движение на федеральной автодороге М-7 в Вязниковском районе сегодня заблокировало ДТП. В 08:25 на 308 км автодороги МАЗ с полуприцепом врезался в трактор, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП оба транспортных средства опрокинулись и полностью блокировали движение в сторону Нижнего Новгорода. В аварии от столкновения пострадал водитель МАЗа.

23.03.2018Встали в глухой пробке. Движение на федеральной автодороге "М-7" в Вязниковском районе сегодня заблокировало ДТП. В 08:25 на 308 км автодороги "МАЗ" с полуприцепом врезался в трактор, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП оба транспортных средства опрокинулись и полностью блокировали движение в сторону Нижнего Новгорода. В аварии от столкновения пострадал водитель "МАЗа". В зоне ДТП пришлось организовать реверс. О сложной дорожной ситуации водителей заранее предупреждали по радиоканалу. К пяти часам вечера движение в сторону Москвы было полностью восстановлено, а вот в Нижний можно было проехать только по одной полосе.Метки: ДТП, авария, М-7, реверс, фура, грузовик, трактор