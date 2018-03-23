Продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Каролина Харрикейнз дома обыграла Аризону со счетом 6:5.

Продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Каролина Харрикейнз" дома обыграла "Аризону" со счетом 6:5.В составе победителей две шайбы забросил 22-летний российский форвард Валентин Зыков, который отличился впервые во втором матче в нынешнем сезоне. Также дубль оформил Джеффа Скиннер. Еще по разу отличились Филлип Ди Джузеппе и Теуво Терявяйнен. В составе "Аризоны" дважды забил Алекс Голигоски. По одному голу на свой счет записали Клейтон Келлер, Джош Арчибальд и Ник Казинс.В другом матче игрового дня "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" — 7:6. В составе гостей два очка (1+1) набрал защитник Михаил Сергачев, результативной передачей отметился форвард Никита Кучеров, который продолжает лидировать в бомбардирской гонке с 95 очками (37+58).