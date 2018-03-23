Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт реализации похищенной с одного из городских предприятий махровой ткани для пошива халатов и полотенец.

20 марта текущего года следственным отделением ОМВД России по Юрьев - Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 45-ти и 47-летней жительниц города Юрьев - Польский. Местные жительницы подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Оперуполномоченные отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Юрьев - Польского ОМВД выявили факт реализации похищенной с одного из городских предприятий махровой ткани для пошива халатов и полотенец.Полицейские установили, что 45-ти и 47-летняя работницы предприятия в течение нескольких месяцев похищали ткань с целью ее дальнейшей реализации частным образом. Сумма причиненного собственнику материального ущерба превысила 270 тысяч рублей.Похищенное имущество изъято оперативниками в полном объеме.Фигурантки дали признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.