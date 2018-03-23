Вратарь футбольной сборной Италии и клуба Ювентус Джанлуиджи Буффон высказал свое мнение по поводу многочисленных сравнений аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в спорах о лучшем футболисте современности. Они просто разные, - считает знаменитый голкипер.

Вратарь футбольной сборной Италии и клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон высказал свое мнение по поводу многочисленных сравнений аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в спорах о лучшем футболисте современности. "Они просто разные", — считает знаменитый голкипер."Это два совершенно разных футболиста, — цитирует Буффона издание Football Italia. – Месси – более разносторонний игрок, он действует глубже, более техничен и обладает видением игры, что больше характеризует треквартисту, плеймекера, организатора атак, а не чистого завершителя"."Криштиану Роналду стал настоящим "убийцей" в штрафной площади. Возможно, это потому, что он немного старше. Если сравнивать его с прежним Роналду, то сейчас он уже больше экономит силы, не смещается на фланг для финта или какого-нибудь трюка. Однако любой момент в штрафной он способен превратить в гол", – читает Буффон.