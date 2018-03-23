Анджелина Джоли потеряла сон после новости об интимных встречах Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Звезда не находит себе места от ревности.

Анджелина Джоли потеряла сон после новости об интимных встречах Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Звезда не находит себе места от ревности."Энджи не хочет верить, что Брэд и Джен снова могут видеть друг друга. Ее раздирает ревность из-за того, что Брэд мог обратить внимание на свою бывшую. Развод был тяжелым для Анджелины, но у нее все еще есть очень сильные чувства к Брэду", – рассказал знакомый Джоли в интервью HollywoodLife.com.Актриса восприняла новости о романе своего уже практически бывшего мужа, как предательство. "Это удар в живот Энджи. Она говорит, что не хочет слышать о Брэде, но она не может не следить за новостями таблоидов", – отметил друг актрисы.Кроме того, стало известно, что Энистон пригласила Джоли на ужин. Дженнифер хотела мирно уладить назревающий конфликт. Однако Энджи отклонила предложение. Звезда "Малифисенты" была в ярости и не оставила ни малейшего шанса "закопать топор войны" с Джен. "Учитывая все сильные чувства, которые она по-прежнему испытывает к мужу, неудивительно, что последнее, что она хочет сделать, это пойти на ужин с мисс Энистон", – пишет HollywoodLife.com.Напомним, отношения Энистон и Питта перестали быть тайной после того, как таблоид Star опубликовал фото, на котором бывшие супруги страстно целуются на улице. Поклонники "Бранджелины" сочли снимок подделкой. Однако это не первый раз, когда Джен и Брэд попались вместе. Ранее сообщалась, что актер проводит вечера дома у бывшей жены.Брак Джоли и Питта разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом. В феврале 2017 года стало известно, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру больше не вместе. Говорили, супруги расстались из-за интимных записок Брэда Питта. Якобы актер присылал Дженнифер сообщения, когда та состояла в браке с Джастином.