Единая Россия берет на себя ответственность за воплощение в жизнь программы развития страны, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Свои мысли по поводу прошедших в стране выборов и оглушительных итогов голосования политик изложил в Независимой газете.

"Единая Россия" берет на себяответственность за воплощение в жизнь программы развития страны, заявилсекретарь генсовета партии Андрей Турчак.Свои мысли по поводу прошедших в стране выборов и оглушительных итоговголосования политик изложил в "Независимой газете".Большая Андрея Турчаканазывается "От партии власти – к партии путинского большинства". Вней анализирует обстановку, в которой проходилапредвыборная кампанию, высокую явку, роль "Единой России" и делитсяпланами партии на будущее."Нас пугали, давили санкциями и враньем,шантажировали и оскорбляли, но результат сильно и неприятно удивил "нашихзападных партнеров", в то же время оказался ожидаемым и востребованным для нас,граждан России", – отметил Турчак.По его мнению, сегодня все россияне понимают, что страненеобходим прорыв и, прежде всего в качестве и условиях жизни, в лидерствеРоссии в ключевых сферах XXI века."Путин уверен в реалистичности такого прорыва. Амы, в свою очередь, уверены в нашем лидере и правильности его плана развитиястраны. Заложенный фундамент настолько прочен, что никакие цены на нефть илисанкции не могут его поколебать. И прошедшая кампания это показала", -констатирует сенатор Андрей Турчак.Говоря словами Александра Горчакова, Россия не стала сердиться, Россиясосредоточилась. Мы все сосредоточились. Сплотились. Стали единойнацией.Турчак заявил о важности того, чтобы идеологией прорывапрониклось общество, система государственной и муниципальной власти, структурыгражданского общества и все институты политической системы страны."Начинать будем с себя. Сегодня "Единая Россия" –это единственный действенный политический интерфейс путинского большинства.Поэтому мы просто обязаны брать на себя ответственность за то, чтобы сказанноепрезидентом в послании Федеральному собранию, а по сути, в программе развитиястраны, начало воплощаться в жизнь", – пишет Турчак.Только "Единая Россия" способна проводить решенияна всех этажах представительной власти во всех регионах страны. Это непривилегия, но ответственность, и мы к этому готовы.Секретарьгенсовета "Единой России" упомянул и об изменениях, которыеждут самую многочисленную партию в стране."Нам необходимо сформулировать "Идеологию прорыва" как понятныйполитический документ. Мы должны стать прозрачными и понятными как для своихсобственных членов и сторонников, так и для всего "путинского большинства", нуи, конечно, для общества в целом", – отметил Турчак.Нам предстоит стать партией наших городов ипоселков, партией не начальников, а партией российских регионов, партией,решающей проблемы людей, а не партией круглых столов.Политик написал о важности проведения открытыхдискуссий о развитии партии и образе будущего во всех регионах и на всехпартийных площадках. Лучшие идеи из региональных дискуссий "ЕдинаяРоссия" возьмет на вооружение – вплоть до корректировок партийныхдокументов.Отметил Андрей Турчак и важность привлечения в партию молодыхлидеров, как он выразился – нового поколения амбициозных строителей России."Единая Россия" должна стать "фабрикой" новыхполитических стартапов и карьер, кратчайшим путем самореализации вобщественной, политической сфере и в законотворческой деятельности для молодыхлюдей.В завершении статьи Турчак назвал задачей предстоящеймодернизации "Единой России" достойное представление политическихинтересов большинства граждан России, которые на выборах 18 марта поддержаликурс президента Владимира Путина.Центризбирком опубликовал сегодня, 23 мартаокончательные итоги президентских выборов. Цифры мало изменились по сравнению стеми, которые озвучивались в ночь после голосования: победу одержал действующийглава государства Владимир Путин, он набрал 76,69% голосов. На втором месте – кандидатот КПРФ Павел Грудинин, он получил 11,77% голосов, третий в гонке – бессменныйлидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%голосов. Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой, у нее 1,68% голосовизбирателей. Остальные кандидаты набрали от 0,65% до 1,05%. Явка на выборах составила67,54% или 73 миллиона 629 тысяч 581 человек.