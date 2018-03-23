Наивные мечты президента Украины Петра Порошенко сталкиваются с суровой реальностью. В ЕС прямо заявили: членство Киева зависит от его взаимоотношений с Москвой.

Наивные мечты президента Украины Петра Порошенкосталкиваются с суровой реальностью. В ЕС прямо заявили: членство Киева зависитот его взаимоотношений с Москвой.По словам представителя Европейского союза ВольфгангаПетрича, возможность вступления Украины в ЕС зависит от того, как будетпродвигаться решение конфликта в Донбассе, а также какой политики власти страныбудут придерживаться во взаимоотношениях с Москвой.Петрич отметил, что не может точно сказать, станет лиНезалежная членом Евросоюза или нет. "Я надеюсь, что и тут будет найденорешение. Возможность вступления Украины будет зависеть от того, какие отношенияона построит с Россией", – заявил он.Представитель ЕС также отметил, что решение конфликта вДонбассе находится в плоскости взаимоотношений Москвы и Киева. "Если вы ненайдете общий язык с Москвой, вы никогда не решите конфликт без воли такоговажного партнера, как РФ", – обратился Петрич к руководству Незалежной.Таким образом, ЕС фактически подталкивает Украину кулучшению отношений с Россией. К разговору с Москвой не с позиции истерики,обвинений и всевозможных нелепых демаршей, а путем нормального, цивилизованногодиалога, в котором бы учитывались мнения и интересы обеих сторон. Рано илипоздно Киев поймет всю губительность своей политики по отношению к восточномусоседу.Ну а пока Порошенко продолжает с завидным упорствомнаступать на старые грабли, лишь раздувая конфликт с Россией. Так, в концефевраля президент Украины поставил свою подпись под текстом скандального законао реинтеграции Донбасса.Россия в нем называется "страной-агрессором",вводится понятие "российская оккупационная власть". Также украинскоеруководство во главе с Порошенко получает широчайшие полномочия: право вводитьвойска по своему усмотрению и применять вооруженные формирования нанеопределенный срок. Примечательно, что любые упоминания о минскихдоговоренностях из итогового текста нормативно-правового акта исключены.