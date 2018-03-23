Наивные мечты президента Украины Петра Порошенко
сталкиваются с суровой реальностью. В ЕС прямо заявили: членство Киева зависит
от его взаимоотношений с Москвой.
Наивные мечты президента Украины Петра Порошенко
сталкиваются с суровой реальностью. В ЕС прямо заявили: членство Киева зависит
от его взаимоотношений с Москвой.
По словам представителя Европейского союза Вольфганга
Петрича, возможность вступления Украины в ЕС зависит от того, как будет
продвигаться решение конфликта в Донбассе, а также какой политики власти страны
будут придерживаться во взаимоотношениях с Москвой.
Петрич отметил, что не может точно сказать, станет ли
Незалежная членом Евросоюза или нет. "Я надеюсь, что и тут будет найдено
решение. Возможность вступления Украины будет зависеть от того, какие отношения
она построит с Россией", – заявил он.
Представитель ЕС также отметил, что решение конфликта в
Донбассе находится в плоскости взаимоотношений Москвы и Киева. "Если вы не
найдете общий язык с Москвой, вы никогда не решите конфликт без воли такого
важного партнера, как РФ", – обратился Петрич к руководству Незалежной.
Таким образом, ЕС фактически подталкивает Украину к
улучшению отношений с Россией. К разговору с Москвой не с позиции истерики,
обвинений и всевозможных нелепых демаршей, а путем нормального, цивилизованного
диалога, в котором бы учитывались мнения и интересы обеих сторон. Рано или
поздно Киев поймет всю губительность своей политики по отношению к восточному
соседу.
Ну а пока Порошенко продолжает с завидным упорством
наступать на старые грабли, лишь раздувая конфликт с Россией. Так, в конце
февраля президент Украины поставил свою подпись под текстом скандального закона
о реинтеграции Донбасса.
Россия в нем называется "страной-агрессором",
вводится понятие "российская оккупационная власть". Также украинское
руководство во главе с Порошенко получает широчайшие полномочия: право вводить
войска по своему усмотрению и применять вооруженные формирования на
неопределенный срок. Примечательно, что любые упоминания о минских
договоренностях из итогового текста нормативно-правового акта исключены.