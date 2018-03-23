В Тюмени первый тур финала за 1-6 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» миновал экватор.

В Тюмени первый тур финала за 1-6 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» миновал экватор. Сегодня команды свободны от игр, а предыдущий день показал следующие результаты:ВК «Владимир» - «Магнитка-Университет» 3:1 (18:25, 25:21, 25:18, 28:26)«Автомобилист» - «Подмосковье» 3:0 (25:22, 25:18, 25:21)«Кристалл» - МВК «Тюмень» 0:3 (16:25, 24:26, 16:25)После трех игровых дней без поражений в турнире идет «Автомобилист». Клуб является дочерней командой питерского «Зенита», выступающего в суперлиге чемпионата России, и привез в своем составе трех игроков первой команды , что значительно усилило их по сравнению с предварительным этапом. На втором месте хозяева турнира волейболисты МВК «Тюмень» – две победы и одно поражение от лидера. На третьем – ВК «Владимир», имеющий в своем активе также две победы и одно поражение. Далее расположились «Подмосковье» и «Кристалл» выигравшие по одной игре и потерпевшие по два поражения. Замыкает таблицу «Магнитка-Университет» не познавшая пока радости побед.Завтра ВК «Владимир» сыграет с лидером финального тура «Автомобилистом» из Санкт-Петербурга.