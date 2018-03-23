Журнал Forbes опубликовал рейтинг десяти российских миллиардеров с наибольшими доходами. На верхней строчке - Кирилл Шамалов, чей доход оценивается в 2,3 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций Сибура.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг десяти российских миллиардеров с наибольшими доходами. На верхней строчке — Кирилл Шамалов, чей доход оценивается в 2,3 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций "Сибура".По данным издания, в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где рассматривается стоимость активов, а финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами оценивает реальные деньги.Дохода оценивается стоимостью проданных активов и полученных дивидендов в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. В рейтинге Forbes доход учитывался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.Алексей Мордашов занял вторую строчку. Его доход составил 1,56 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций "Северстали" и дивидендов Nordgold. Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин с 1,23 миллиарда долларов от дивидендов НЛМК.На четвертой строчке — Сулейман Керимов с 980 миллионами долларов, полученных благодаря продаже акций и дивидендам "Полюса". Михаил Прохоров – на пятом месте с доходом 870 миллионов долларов от продажи акций "Русала" и РБК и дивидендов "Русала".В десятку лидеров также вошли Дмитрий Рыболовлев (860 миллионов долларов), Олег Дерипаска (760 миллионов долларов), Виктор Рашников (760 миллионов долларов), Вагит Алекперов (750 миллионов долларов) и Алишер Усманов (660 миллионов долларов).Из прошлогоднего рейтинга в новый список попали сразу пять человек: Алекперов, Лисин, Мордашов, Керимов и Прохоров.