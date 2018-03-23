14 лет лишения свободы и многомиллионный штраф запросила сторона обвинения для главы Забайкальской железной дороги Валерия Фомина. Он обвиняется в получении взятки.

14 лет лишения свободы и многомиллионный штраф запросила сторона обвинения для главы Забайкальской железной дороги Валерия Фомина. Он обвиняется в получении взятки.В ноябре 2016 года Валерий Фомин был арестован по делу о получении коммерческого подкупа. Ему инкриминируется 12 составов преступления.Прокурор попросил назначить ему 14 лет строгого режима и 19 миллионов рублей штрафа. Также сторона обвинения попросила суд лишить Фомина права занимать руководящие должности в течение трех лет, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.В пятницу в Центральном районном суде Читы пройдут прения сторон, выступит защита.По данным следствия, в июле 2015 года начальник Забайкальской железной дороги через посредников незаконно получил в собственность от гендиректора одной из коммерческих организаций автомобиль Toyota Land Cruiser 100 стоимостью около 1,8 миллиона рублей в качестве вознаграждения за заключение договора и общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности.