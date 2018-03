В Москве пройдет очередная Ночь театров и куча других интересных мероприятий и концертов. Dni.Ru готовы стать вашим путеводителем!

В Москве пройдет очередная "Ночь театров" и куча других интересныхмероприятий и концертов. Dni.Ru готовы стать вашим путеводителем!23 марта, пятницаНа сцену Большого театра спремьерой балета "Анна Каренина" возвращается легендарный хореограф ДжонНормайер. Данную постановку на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и КэтаСтивенса хореограф считает завершением своей русской трилогии. "Я обращался к"Чайке" Чехова, поставил балет по "Евгению Онегину"Пушкина, который назвал "Татьяной", и вот теперь балет по романуТолстого", – отметил Ноймайер. Премьерные показы также пройдут 23, 24, 25, 27 и28 марта. Напомним, что Ноймайер поставил свыше ста балетов, довольно часто самоформлял свои постановки и выступал в качестве художника по костюмам. К Россиион питает особую любовь. Впервые его труппа приехала на гастроли к нам еще в1981-м. В 2004 году он поставил в Большом театре один из самых знаменитых своихбалетов – "Сон в летнюю ночь" на музыку Ф. Мендельсона-Бартольди и Д.Лигети.В "Крокус Сити Холле" свое15-летие отметит группа "Кипелов". Сольный проект Валерия Кипелова, экс-вокалиста"золотого" состава знаменитой отечественной группы "Ария" подведетпромежуточные итоги своего творческого пути. А это значит, что можно ожидатьисполнения лучших хитов разных лет и, кто знает, различных сюрпризов.В клубе "Adrenaline Stadium"выступит группа "Сплин" с новой программой "Тепло родного дома". Это будетуникальное шоу, пропитанное теплотой и душевностью, драйвом и искренностью. Эмоциибудут бить через край, давая заряд энергии и силу, а поток глубинных смысловзаставит задуматься. Зрителей будет ждать душевный и эмоциональный подъем.В Кремлевском дворце презентуетновую концертную программу Максим Галкин. Популярный артист и телеведущий готоввновь дарить людям смех, любовь и приятные эмоции. Шутки, перевоплощения,искрометные номера – он знает, как сделать свои выступления желанными инезабываемыми. "Знаете, я бы сам с удовольствием сходил на свой концерт, так онхорош!" – шутливо говорит Максим.24 марта, субботаВ Москве пройдет традиционнаяакция "Ночь театров". Культурные учреждения столицы подготовили бесплатныепрограммы для всех желающих: творческие встречи, экскурсии, премьеры, показыфильмов об актерах. Обращаем внимание, что на большинство мероприятийнеобходима предварительная регистрация.В Театре на Таганке ночьюсостоится премьера спектакля "Басня", поставленного звездой Венской оперы, однимиз лучших танцовщиков и хореографов современности Андреем Кайдановским. Этопервый опыт работы режиссера в драматическом театре, сочетающий в себе пластику,хореографию и драму. В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова,рассказанные языком танца.Московский театр-студия ОлегаТабакова в память об Олеге Павловиче покажет зрителям документальный фильм "Семейноедело. Театр Табакова", в котором будет рассказано о семьях, работающих втеатре. После показа желающие смогут задать вопросы героям картины.В "Гоголь-центре" состоитсявстреча с актрисой Людмилой Чирковой, чей отец Борис Чирков сыграл роли в такихфильмах как "Верные друзья", "Нахлебник", "Учитель", "Дорогой мой человек",революционная трилогия о Максиме, "Живые и мертвые", "Мечты сбываются","Чапаев" и другие. В его доме часто были выдающиеся личности, такие как ФаинаРаневская, Самуил Маршак, Лев Свердлин, Александр Москалев и многие другие.Поэтому Людмила с детства росла в особом окружении творческих людей и можетрассказать множество интересных историй. Сама она – актриса, преподавательактерского мастерства во Всероссийском государственном институте кинематографии.В "Гоголь-центре" играет в таких постановках, как "Елка у Ивановых", "Сталкер","Хармс. Мыр", "Шекспир".В Московском театре "Современник"желающие смогут попасть на открытую репетицию спектакля "Сказка на ночь. А.С.Пушкин" по поэме Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Гостей будет ждать новаятанцевально-поэтическая постановка режиссера-дебютанта актера Шамиля Хаматова.В особняк А.К. Поливанова, где показываютспектакль в иммерсивном формате "Дом 19|07", в эту ночь смогут попастьжелающие, чтобы отправиться в мистическое приключение. Артисты проведутэкскурсию, где расскажут о тайнах, которые хранит дом, и продемонстрируютнесколько сценических "чудес", среди которых оживающая картина, парящие ввоздухе предметы и двери, ведущие в никуда.В Театре на Малой Бронной пройдеттворческая встреча. Здесь работали многие выдающиеся артисты. Сегодня в командетрудится заслуженная артистка России Екатерина Дурова и ее муж – заслуженныйартист РФ Владимир Ершов. Екатерина на встрече расскажет о совместных работах сЛьвом Дуровым, и о буднях и праздниках актерской семьи.23 и 24 марта в Московском театремюзикла пройдут показы спектакля на пределе физических возможностей "РЕВЕРС",где стираются границы между драматическим и физическим театром, хореографией иакробатикой. Зрителей будут ждать паденияс высоты, балансирование на динамических пилонах и другие трюки.Также в Ночь театров в театре Et Cetera состоится экскурсия закулисами и творческий мастер-класс династии гримеров Николая и МарииМаксимовых. Николай – знаменитый художник-гример, проработавший в театре болеесемидесяти лет, создавший образы более чем в 300 спектаклях. Сейчас делопродолжает его дочь Мария Максимова. Гости смогут перевоплотиться в любимогокиноперсонажа.В Театре Романа Виктюка пройдетоткрытая репетиция-тренинг по пластике и акробатике. Зрители узнают, каксоздаются смелые и даже рискованные трюки на сцене. Вместе с этим на экранебудут транслироваться отрывки из известных спектаклей труппы: "Саломея","Федра", "Венецианка", "Маугли. Доброй охоты!".В Государственном КремлевскомДворце в рамках проекта "Автографы и имиджи" зрителей ждет гала-концерт звездмирового балета под названием "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее". Данноесобытие приурочено к 80-летию легендарного Рудольфа Нуреева, гениальноготанцовщика и хореографа. Его можно назвать одержимым, неистовым, дерзким. Онпроизвел революцию в сфере мужского танца благодаря особой пластичности и мощнойдинамике. Это будет первый концерт нового ежегодного проекта Андриса Лиепы "Автографыи имиджи", благодаря которому публика сможет познакомиться с творчествомвыдающихся артистов балета XX века, чьи имена навсегда вошли в историю.С 24 марта по 1 апреля вЦентральном Доме художника, приподдержке Министерства культуры городаМосквы и Департамента культуры города Москвы, пройдет Форум "Коллекции России".Это масштабный проект для знатоков антиквариата и современного искусства,начинающих коллекционеров и широкой публики. Единое пространство превратится вмузей разнообразных коллекций, где каждый зал – это особая страница истории.Форум даст объективную и наглядную картину развития коллекционирования иантикварного рынка в России, привлекая широкий круг экспертов, художественныхкритиков, известных коллекционеров и ценителей искусства.В "Крокус Сити Холле" большойсольный концерт даст Валерий Сюткин. Вместе с Игорем Бутманом и его оркестром подготовленаяркая программа, в которой также примут Леонид Агутин, Евгений Маргулис,Николай Расторгуев, Сергей Мазаев, Николай Девлет-Кильдеев и даже СергейШнуров. Зрители погрузятся в атмосферу любимых песен из отечественной классики,известных с детства.25 марта, воскресеньеВ ТЦ "Атриум" в рамках года Японии в России пройдет "Японская творческая мастерская".В рамках мероприятия выступит высокопоставленный чиновник МИД Японии, а также пройдет серия мастер-классов: чайная церемония, икебана, японская каллиграфия, приготовление и дегустация традиционных японских блюд. Увлекательные занятия, музыкальные представления и презентации представителей различных регионов Японии позволят лучше познакомиться с японскими традициями, жизненными ценностями и культурой.В Концертном зале им. Чайковскогосостоится гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи,артистический директор – Юрий Башмет. На сцену в Москве выйдут солисты, уженеоднократно выступавшие на фестивале, а также прозвучат произведения, премьерыкоторых состоялись только в этом феврале. В числе участников – Сергей Крылов(скрипка), Ольга Кульчинская (сопрано), солистка Всероссийского юношескогосимфонического оркестра Валерия Абрамова (скрипка), Массимо Мерчелли (флейта,Италия) и другие.В "Крокус Сити Холле" на сценувыйдет американская певица Лаура Перголицци (Laura Pergolizzi), выступающая подсценическим псевдонимом LP. Она прославилась на весь мир благодаря хиту "Loston you" и теперь радует концертами в том числе и российских поклонников.Примечательно, до успеха сольного проекта Лаура была известна в США каксонграйтер, пишущий песни для таких исполнителей, как Rihanna, ChristinaAguilera, Backstreet Boys, Cher и других.В Государственном КремлевскомДворце состоится грандиозное шоу, где будут исполнены легендарные хиты МайклаДжексона и Уитни Хьюстон. Непревзойденные Дантанио и Белинда Дэвидс, прославившиесялучшими исполнителями песен своих кумиров, порадуют публику незабвенными хитамиушедших культовых артистов. Два шоу объединили в одно, чтобы зрители смоглинасладиться творческим наследием Майкла Джексона и Уитни Хьюстон, а помогать вэтом будет Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония".В Театре на Юго-Западе состоится вечер-бенефисзаслуженного артиста России Олега Леушина. Он является актером, который сумел водном спектакле сыграть и Гамлета, и Клавдия, а в другом – Хлестакова иГородничего. После двух десятков лет работы актером в коллективе театра Олегстал художественным руководителем Театра на Юго-Западе.В Центральном Доме Актера ведущиеартисты московских мюзиклов Елена Чарквиани и Алексей Бобров представят концерт"С любовью к мюзиклам", где прозвучат лучшие арии из мюзиклов "Красавица ичудовище", "Кабаре", "Чикаго", "Изумрудный город", "MAMMA MIA!" и многих других.Гостей будут ждать зажигательные песни, любимые мюзиклы, жаркие танцы, многосмеха и веселья.26 марта, понедельник26 и 27 марта в Театре Наций покажутмюзикл "Синяя синяя птица". Это достаточно вольная интерпретация пьесы МорисаМетерлинка, представляющая собой сказочное путешествие по разным странам. Хотьс виду это и легкий жанр, яркое шоу с песнями и танцами, трюками и спецэффектами,спектакль наполнен глубокой философией и поднимает важные вопросы бытия. Витоге вроде бы детский спектакль чуть ли не сильнее пробирает взрослых.В "Крокус Сити Холле" выступитгруппа Apocalyptica. Горячие финны виртуозно объединили симфоническиеинструменты и тяжелую музыку, покорив весь мир своими каверами на известныехиты. "Apocalyptica ― это такая грубая красота, ― говорит один из участниковгруппы Эйкка Топпинен. ― Наш стиль уже давно сложился, нам нет нужды пускатьсяв какие-то атональные эксперименты. Мне нравится комбинировать разные элементы,но они все на виду: это рок, металл и красивые атмосферические вставки. Думаю,у нас это неплохо получается".27 марта, вторникНа сцену "Крокус Сити Холла"выйдет Оркестр Джеймса Ласта под управлением Грега Фрэнсиса и отметит свое50-летие. В 1968 году оркестр отправился на свои первые гастроли. Создал еголучший джазовый бас-гитарист Германии начала 50-х по прозвищу "Ханси". Биг-бэндза все эти годы выпустил 65 альбомов, многие из которых стали бестселлерами.Всего было продано более 200 миллионов копий по всему миру. После смерти Ластаего семья и коллеги приняли решение продолжить историю фирменного жанра "happy music".Зрителей будет ждать отличная музыка, исполняемая профессиональнымимузыкантами.28 марта, средаВ "Крокус Сити Холле" пройдетконцерт Нани Брегвадзе, в котором также примут участие Валерий Меладзе, ТамараГвердцители и Нино Катамадзе – и все это в сопровождении большогосимфонического оркестра под управлением Николоса Рачвели. Прозвучат избранныехиты в исполнении Нани Георгиевны, которые стали народной классикой ―"Снегопад", "Не оставляйте женщину одну", "Песня о Тбилиси" и многие другие. "НаниБрегвадзе ― совершенно поразительная певица и артистка, и это самые простыеслова, которые я могу о ней сказать, ― отмечает Валерий Меладзе. ― Онаотносится к таким людям, которых невозможно не любить и не уважать. В Нанистолько стати и достоинства, у нее все получается красиво. Каждый раз, когда явижу ее, я испытываю трепет. Она великая".В "Мумий Тролль Music Bar" сольныйконцерт даст инди-поп проект Алины Санкалпас "Sattva Project". Коллектив презентуетновый акустический EP-альбом "The Vow". В качестве специальных гостей выступят певица,участница "Голоса" и ведущая "Голос. Дети" Анастасия Чеважевская, вокалистка группы"Фабрика" Саша Савельева, актриса и певица Светлана Светикова, актриса театра икино, исполнительница главных ролей в мюзиклах "Нотр-Дам де Пари", "Метро","Пола Негри", "Граф Орлов" Теона Дольникова и другие.В ГМИИ им. А.С. Пушкина откроетсявыставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Будутпредставлены 82 произведения из собрания коллекционеров, ни одно из которыхранее не выставлялось в России. Публика сможет увдитеь шедевры РембрандтаХарменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского, Карела Фабрициуса, Франса Халса,Геррита Дау, Яна Ливенса и других их выдающихся современников. Выставкапродлится до 22 июля.В Детском музыкальном театреимени Наталии Сац покажут спектакль "Снежная королева" по пьесе драматургаЕвгения Шварца, давшего новую жизнь знаменитой сказке Ганса ХристианаАндерсена. Снежная королева не только холодна и жестока, ей искренне нравитсяКай, она мечтает оставить его у себя навсегда. Тролль плетет интриги, а Маленькая Разбойница сочетате в себе безрассудство, своенравие и сердечную теплоту.В постановке поднимаются тема родного дома и любви, способных противостоятьжестокости мира.29 марта, четвергВ "ГлавClub Green Concert"выступит группа "Х Ambassadors", играющая музыку на стыке инди-рока, соулвокала и электроники. "Это важно, когда ты можешь показать что скрыто вчеловеке, – говорит фронтмен коллектива Сэм Харрис, – хорошее или плохое. Вконце концов, никто не святой и моя работа как артиста – отражать людям ихкачества, а не судить их". О свежих песнях он отмечает, что в них большесамовыражения, больше самих музыкантов, что впрочем не исключает их хитовости.С 29 марта по 1 апреля в ТВК "Тишинка"пройдет весенняя выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби "АтмосфераТворчества". Свои товары представят более 200 компаний из Москвы,Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Ростов-на-Дону и Харькова. Навыставке будут представлены работы в техниках пэчворк, декупаж, лэмпворк,скрапбукинг и квиллинг, кружево и изделия из бисера. Посетители смогутприобрести эксклюзивные предметы интерьеры, дизайнерскую одежду, украшения,сувениры и игрушки на любой вкус, а также наборы для творчества и мебельнуюфурнитуру.В кино выходит фантастическийбоевик знаменитого Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться". По сюжетув 2045 году мир лихорадит. Люди все больше проводят в виртуальной игре OASIS,которая начинает заменять им реальнсть. Ее создатель оставляет завещание,говоря, что его огромное состояние достанется тому игроку, кто первым найдетнекий игровой "секрет", спрятанный где-то на просторах искусственного мира. Ажиотажполучается невероятный. Простой парень Уэйд Уоттс отправляется в невероятноеприключение по компьютерному миру.