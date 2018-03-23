В Москве пройдет очередная Ночь театров и куча других интересных
мероприятий и концертов. Dni.Ru готовы стать вашим путеводителем!
В Москве пройдет очередная "Ночь театров" и куча других интересных
мероприятий и концертов. Dni.Ru готовы стать вашим путеводителем!
23 марта, пятница
На сцену Большого театра с
премьерой балета "Анна Каренина" возвращается легендарный хореограф Джон
Нормайер. Данную постановку на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Кэта
Стивенса хореограф считает завершением своей русской трилогии. "Я обращался к
"Чайке" Чехова, поставил балет по "Евгению Онегину"
Пушкина, который назвал "Татьяной", и вот теперь балет по роману
Толстого", – отметил Ноймайер. Премьерные показы также пройдут 23, 24, 25, 27 и
28 марта. Напомним, что Ноймайер поставил свыше ста балетов, довольно часто сам
оформлял свои постановки и выступал в качестве художника по костюмам. К России
он питает особую любовь. Впервые его труппа приехала на гастроли к нам еще в
1981-м. В 2004 году он поставил в Большом театре один из самых знаменитых своих
балетов – "Сон в летнюю ночь" на музыку Ф. Мендельсона-Бартольди и Д.
Лигети.
В "Крокус Сити Холле" свое
15-летие отметит группа "Кипелов". Сольный проект Валерия Кипелова, экс-вокалиста
"золотого" состава знаменитой отечественной группы "Ария" подведет
промежуточные итоги своего творческого пути. А это значит, что можно ожидать
исполнения лучших хитов разных лет и, кто знает, различных сюрпризов.
В клубе "Adrenaline Stadium"
выступит группа "Сплин" с новой программой "Тепло родного дома". Это будет
уникальное шоу, пропитанное теплотой и душевностью, драйвом и искренностью. Эмоции
будут бить через край, давая заряд энергии и силу, а поток глубинных смыслов
заставит задуматься. Зрителей будет ждать душевный и эмоциональный подъем.
В Кремлевском дворце презентует
новую концертную программу Максим Галкин. Популярный артист и телеведущий готов
вновь дарить людям смех, любовь и приятные эмоции. Шутки, перевоплощения,
искрометные номера – он знает, как сделать свои выступления желанными и
незабываемыми. "Знаете, я бы сам с удовольствием сходил на свой концерт, так он
хорош!" – шутливо говорит Максим.
24 марта, суббота
В Москве пройдет традиционная
акция "Ночь театров". Культурные учреждения столицы подготовили бесплатные
программы для всех желающих: творческие встречи, экскурсии, премьеры, показы
фильмов об актерах. Обращаем внимание, что на большинство мероприятий
необходима предварительная регистрация.
В Театре на Таганке ночью
состоится премьера спектакля "Басня", поставленного звездой Венской оперы, одним
из лучших танцовщиков и хореографов современности Андреем Кайдановским. Это
первый опыт работы режиссера в драматическом театре, сочетающий в себе пластику,
хореографию и драму. В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова,
рассказанные языком танца.
Московский театр-студия Олега
Табакова в память об Олеге Павловиче покажет зрителям документальный фильм "Семейное
дело. Театр Табакова", в котором будет рассказано о семьях, работающих в
театре. После показа желающие смогут задать вопросы героям картины.
В "Гоголь-центре" состоится
встреча с актрисой Людмилой Чирковой, чей отец Борис Чирков сыграл роли в таких
фильмах как "Верные друзья", "Нахлебник", "Учитель", "Дорогой мой человек",
революционная трилогия о Максиме, "Живые и мертвые", "Мечты сбываются",
"Чапаев" и другие. В его доме часто были выдающиеся личности, такие как Фаина
Раневская, Самуил Маршак, Лев Свердлин, Александр Москалев и многие другие.
Поэтому Людмила с детства росла в особом окружении творческих людей и может
рассказать множество интересных историй. Сама она – актриса, преподаватель
актерского мастерства во Всероссийском государственном институте кинематографии.
В "Гоголь-центре" играет в таких постановках, как "Елка у Ивановых", "Сталкер",
"Хармс. Мыр", "Шекспир".
В Московском театре "Современник"
желающие смогут попасть на открытую репетицию спектакля "Сказка на ночь. А.С.
Пушкин" по поэме Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Гостей будет ждать новая
танцевально-поэтическая постановка режиссера-дебютанта актера Шамиля Хаматова.
В особняк А.К. Поливанова, где показывают
спектакль в иммерсивном формате "Дом 19|07", в эту ночь смогут попасть
желающие, чтобы отправиться в мистическое приключение. Артисты проведут
экскурсию, где расскажут о тайнах, которые хранит дом, и продемонстрируют
несколько сценических "чудес", среди которых оживающая картина, парящие в
воздухе предметы и двери, ведущие в никуда.
В Театре на Малой Бронной пройдет
творческая встреча. Здесь работали многие выдающиеся артисты. Сегодня в команде
трудится заслуженная артистка России Екатерина Дурова и ее муж – заслуженный
артист РФ Владимир Ершов. Екатерина на встрече расскажет о совместных работах с
Львом Дуровым, и о буднях и праздниках актерской семьи.
23 и 24 марта в Московском театре
мюзикла пройдут показы спектакля на пределе физических возможностей "РЕВЕРС",
где стираются границы между драматическим и физическим театром, хореографией и
акробатикой. Зрителей будут ждать падения
с высоты, балансирование на динамических пилонах и другие трюки.
Также в Ночь театров в театре Et Cetera состоится экскурсия за
кулисами и творческий мастер-класс династии гримеров Николая и Марии
Максимовых. Николай – знаменитый художник-гример, проработавший в театре более
семидесяти лет, создавший образы более чем в 300 спектаклях. Сейчас дело
продолжает его дочь Мария Максимова. Гости смогут перевоплотиться в любимого
киноперсонажа.
В Театре Романа Виктюка пройдет
открытая репетиция-тренинг по пластике и акробатике. Зрители узнают, как
создаются смелые и даже рискованные трюки на сцене. Вместе с этим на экране
будут транслироваться отрывки из известных спектаклей труппы: "Саломея",
"Федра", "Венецианка", "Маугли. Доброй охоты!".
В Государственном Кремлевском
Дворце в рамках проекта "Автографы и имиджи" зрителей ждет гала-концерт звезд
мирового балета под названием "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее". Данное
событие приурочено к 80-летию легендарного Рудольфа Нуреева, гениального
танцовщика и хореографа. Его можно назвать одержимым, неистовым, дерзким. Он
произвел революцию в сфере мужского танца благодаря особой пластичности и мощной
динамике. Это будет первый концерт нового ежегодного проекта Андриса Лиепы "Автографы
и имиджи", благодаря которому публика сможет познакомиться с творчеством
выдающихся артистов балета XX века, чьи имена навсегда вошли в историю.
С 24 марта по 1 апреля в
Центральном Доме художника, при
поддержке Министерства культуры города
Москвы и Департамента культуры города Москвы, пройдет Форум "Коллекции России".
Это масштабный проект для знатоков антиквариата и современного искусства,
начинающих коллекционеров и широкой публики. Единое пространство превратится в
музей разнообразных коллекций, где каждый зал – это особая страница истории.
Форум даст объективную и наглядную картину развития коллекционирования и
антикварного рынка в России, привлекая широкий круг экспертов, художественных
критиков, известных коллекционеров и ценителей искусства.
В "Крокус Сити Холле" большой
сольный концерт даст Валерий Сюткин. Вместе с Игорем Бутманом и его оркестром подготовлена
яркая программа, в которой также примут Леонид Агутин, Евгений Маргулис,
Николай Расторгуев, Сергей Мазаев, Николай Девлет-Кильдеев и даже Сергей
Шнуров. Зрители погрузятся в атмосферу любимых песен из отечественной классики,
известных с детства.
25 марта, воскресенье
В ТЦ "Атриум" в рамках года Японии в России пройдет "Японская творческая мастерская".В рамках мероприятия выступит высокопоставленный чиновник МИД Японии, а также пройдет серия мастер-классов: чайная церемония, икебана, японская каллиграфия, приготовление и дегустация традиционных японских блюд. Увлекательные занятия, музыкальные представления и презентации представителей различных регионов Японии позволят лучше познакомиться с японскими традициями, жизненными ценностями и культурой.
В Концертном зале им. Чайковского
состоится гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи,
артистический директор – Юрий Башмет. На сцену в Москве выйдут солисты, уже
неоднократно выступавшие на фестивале, а также прозвучат произведения, премьеры
которых состоялись только в этом феврале. В числе участников – Сергей Крылов
(скрипка), Ольга Кульчинская (сопрано), солистка Всероссийского юношеского
симфонического оркестра Валерия Абрамова (скрипка), Массимо Мерчелли (флейта,
Италия) и другие.
В "Крокус Сити Холле" на сцену
выйдет американская певица Лаура Перголицци (Laura Pergolizzi), выступающая под
сценическим псевдонимом LP. Она прославилась на весь мир благодаря хиту "Lost
on you" и теперь радует концертами в том числе и российских поклонников.
Примечательно, до успеха сольного проекта Лаура была известна в США как
сонграйтер, пишущий песни для таких исполнителей, как Rihanna, Christina
Aguilera, Backstreet Boys, Cher и других.
В Государственном Кремлевском
Дворце состоится грандиозное шоу, где будут исполнены легендарные хиты Майкла
Джексона и Уитни Хьюстон. Непревзойденные Дантанио и Белинда Дэвидс, прославившиеся
лучшими исполнителями песен своих кумиров, порадуют публику незабвенными хитами
ушедших культовых артистов. Два шоу объединили в одно, чтобы зрители смогли
насладиться творческим наследием Майкла Джексона и Уитни Хьюстон, а помогать в
этом будет Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония".
В Театре на Юго-Западе состоится вечер-бенефис
заслуженного артиста России Олега Леушина. Он является актером, который сумел в
одном спектакле сыграть и Гамлета, и Клавдия, а в другом – Хлестакова и
Городничего. После двух десятков лет работы актером в коллективе театра Олег
стал художественным руководителем Театра на Юго-Западе.
В Центральном Доме Актера ведущие
артисты московских мюзиклов Елена Чарквиани и Алексей Бобров представят концерт
"С любовью к мюзиклам", где прозвучат лучшие арии из мюзиклов "Красавица и
чудовище", "Кабаре", "Чикаго", "Изумрудный город", "MAMMA MIA!" и многих других.
Гостей будут ждать зажигательные песни, любимые мюзиклы, жаркие танцы, много
смеха и веселья.
26 марта, понедельник
26 и 27 марта в Театре Наций покажут
мюзикл "Синяя синяя птица". Это достаточно вольная интерпретация пьесы Мориса
Метерлинка, представляющая собой сказочное путешествие по разным странам. Хоть
с виду это и легкий жанр, яркое шоу с песнями и танцами, трюками и спецэффектами,
спектакль наполнен глубокой философией и поднимает важные вопросы бытия. В
итоге вроде бы детский спектакль чуть ли не сильнее пробирает взрослых.
В "Крокус Сити Холле" выступит
группа Apocalyptica. Горячие финны виртуозно объединили симфонические
инструменты и тяжелую музыку, покорив весь мир своими каверами на известные
хиты. "Apocalyptica ― это такая грубая красота, ― говорит один из участников
группы Эйкка Топпинен. ― Наш стиль уже давно сложился, нам нет нужды пускаться
в какие-то атональные эксперименты. Мне нравится комбинировать разные элементы,
но они все на виду: это рок, металл и красивые атмосферические вставки. Думаю,
у нас это неплохо получается".
27 марта, вторник
На сцену "Крокус Сити Холла"
выйдет Оркестр Джеймса Ласта под управлением Грега Фрэнсиса и отметит свое
50-летие. В 1968 году оркестр отправился на свои первые гастроли. Создал его
лучший джазовый бас-гитарист Германии начала 50-х по прозвищу "Ханси". Биг-бэнд
за все эти годы выпустил 65 альбомов, многие из которых стали бестселлерами.
Всего было продано более 200 миллионов копий по всему миру. После смерти Ласта
его семья и коллеги приняли решение продолжить историю фирменного жанра "happy music".
Зрителей будет ждать отличная музыка, исполняемая профессиональными
музыкантами.
28 марта, среда
В "Крокус Сити Холле" пройдет
концерт Нани Брегвадзе, в котором также примут участие Валерий Меладзе, Тамара
Гвердцители и Нино Катамадзе – и все это в сопровождении большого
симфонического оркестра под управлением Николоса Рачвели. Прозвучат избранные
хиты в исполнении Нани Георгиевны, которые стали народной классикой ―
"Снегопад", "Не оставляйте женщину одну", "Песня о Тбилиси" и многие другие. "Нани
Брегвадзе ― совершенно поразительная певица и артистка, и это самые простые
слова, которые я могу о ней сказать, ― отмечает Валерий Меладзе. ― Она
относится к таким людям, которых невозможно не любить и не уважать. В Нани
столько стати и достоинства, у нее все получается красиво. Каждый раз, когда я
вижу ее, я испытываю трепет. Она великая".
В "Мумий Тролль Music Bar" сольный
концерт даст инди-поп проект Алины Санкалпас "Sattva Project". Коллектив презентует
новый акустический EP-альбом "The Vow". В качестве специальных гостей выступят певица,
участница "Голоса" и ведущая "Голос. Дети" Анастасия Чеважевская, вокалистка группы
"Фабрика" Саша Савельева, актриса и певица Светлана Светикова, актриса театра и
кино, исполнительница главных ролей в мюзиклах "Нотр-Дам де Пари", "Метро",
"Пола Негри", "Граф Орлов" Теона Дольникова и другие.
В ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется
выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Будут
представлены 82 произведения из собрания коллекционеров, ни одно из которых
ранее не выставлялось в России. Публика сможет увдитеь шедевры Рембрандта
Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского, Карела Фабрициуса, Франса Халса,
Геррита Дау, Яна Ливенса и других их выдающихся современников. Выставка
продлится до 22 июля.
В Детском музыкальном театре
имени Наталии Сац покажут спектакль "Снежная королева" по пьесе драматурга
Евгения Шварца, давшего новую жизнь знаменитой сказке Ганса Христиана
Андерсена. Снежная королева не только холодна и жестока, ей искренне нравится
Кай, она мечтает оставить его у себя навсегда. Тролль плетет интриги, а Маленькая Разбойница сочетате в себе безрассудство, своенравие и сердечную теплоту.
В постановке поднимаются тема родного дома и любви, способных противостоять
жестокости мира.
29 марта, четверг
В "ГлавClub Green Concert"
выступит группа "Х Ambassadors", играющая музыку на стыке инди-рока, соул
вокала и электроники. "Это важно, когда ты можешь показать что скрыто в
человеке, – говорит фронтмен коллектива Сэм Харрис, – хорошее или плохое. В
конце концов, никто не святой и моя работа как артиста – отражать людям их
качества, а не судить их". О свежих песнях он отмечает, что в них больше
самовыражения, больше самих музыкантов, что впрочем не исключает их хитовости.
С 29 марта по 1 апреля в ТВК "Тишинка"
пройдет весенняя выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби "Атмосфера
Творчества". Свои товары представят более 200 компаний из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Ростов-на-Дону и Харькова. На
выставке будут представлены работы в техниках пэчворк, декупаж, лэмпворк,
скрапбукинг и квиллинг, кружево и изделия из бисера. Посетители смогут
приобрести эксклюзивные предметы интерьеры, дизайнерскую одежду, украшения,
сувениры и игрушки на любой вкус, а также наборы для творчества и мебельную
фурнитуру.
В кино выходит фантастический
боевик знаменитого Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться". По сюжету
в 2045 году мир лихорадит. Люди все больше проводят в виртуальной игре OASIS,
которая начинает заменять им реальнсть. Ее создатель оставляет завещание,
говоря, что его огромное состояние достанется тому игроку, кто первым найдет
некий игровой "секрет", спрятанный где-то на просторах искусственного мира. Ажиотаж
получается невероятный. Простой парень Уэйд Уоттс отправляется в невероятное
приключение по компьютерному миру.