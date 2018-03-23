Депутаты нижней палаты парламента будут работать по новому графику. Соответствующий проект постановления был принят Госдумой в пятницу, 23 марта. Со следующей недели пленарные заседания будут проходить не по средам и пятницам, а по вторникам и четвергам. Их продолжительность при этом останется прежней.

Депутаты нижней палаты парламента будут работать по новомуграфику. Соответствующий проект постановления был принят Госдумой в пятницу, 23марта. Со следующей недели пленарные заседания будут проходить не по средам ипятницам, а по вторникам и четвергам. Их продолжительность при этом останетсяпрежней.В связи с изменениями в графике заседания думского Советапереносятся на понедельник (14:00) и среду (10:00), а заседания комитетов,комиссий и фракций будут проходить в понедельник, среду и пятницу. Стоитотметить, что пленарное заседание в четверг будет завершаться в то же время,что и пятничное – в 15:00.Сдвигается и время выступлений представителей фракций нижнейпалаты по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.Теперь они будут проходить не в 12:30, как прежде, а перед обсуждением проектапорядка пленарного заседания, то есть в самом его начале.Госдума выстраивает более напряженную работу исоответствующий график, подчеркнул председатель нижней палаты Вячеслав Володин."У нас цель одна – дать возможность депутатам в еженедельном форматевстречаться с избирателями. И мы с вами за счет изменения графика эту задачурешаем", – сказал законодатель. Корректировки в думском графике необходимыв связи с большим запросом на работу в регионах, отметил спикер.О принятых депутатами изменениях рассказала глава думскогокомитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. По ее словам, такойподход позволит более оперативно подключаться к решению актуальных вопросов всубъектах Федерации.Законодатель подчеркнула, что изменения вносятся попредложению всех парламентских фракций. "И причина здесь одна – для того чтобыувеличить время и возможности работы депутатов с избирателями у себя врегионах", – пояснила Савастьянова. По ее словам, ничто не может заменитьценность живого диалога и прямого общения с людьми на местах.Напомним, работа с избирателями в субъектах Федерации – одноиз приоритетных направлений деятельности Госдумы седьмого созыва.На важность региональнойповестки коллегам-парламентариям неоднократно указывал спикер Вячеслав Володин.Он отмечал важность выстраивания коммуникаций с избирателями в субъектах.Специально для того, чтобы пораньше уезжать в регионы и,соответственно, иметь больше времени на общение с местными жителями, нижняяпалата парламента в сентябре прошлого года сократила время перерывов. Благодаряэтому депутаты получили возможность отправляться в субъекты Федерации уже впятницу, после завершения пленарного заседания (15:00).Сам председатель нижней палаты регулярно посещает роднуюСаратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Спикер помогаетрешить многие актуальные местные вопросы. Помимо прочего, удалось сдвинуть смертвой точки проблему обманутых дольщиков.