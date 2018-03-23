Депутаты нижней палаты парламента будут работать по новому
графику. Соответствующий проект постановления был принят Госдумой в пятницу, 23
марта. Со следующей недели пленарные заседания будут проходить не по средам и
пятницам, а по вторникам и четвергам. Их продолжительность при этом останется
прежней.
Депутаты нижней палаты парламента будут работать по новому
графику. Соответствующий проект постановления был принят Госдумой в пятницу, 23
марта. Со следующей недели пленарные заседания будут проходить не по средам и
пятницам, а по вторникам и четвергам. Их продолжительность при этом останется
прежней.
В связи с изменениями в графике заседания думского Совета
переносятся на понедельник (14:00) и среду (10:00), а заседания комитетов,
комиссий и фракций будут проходить в понедельник, среду и пятницу. Стоит
отметить, что пленарное заседание в четверг будет завершаться в то же время,
что и пятничное – в 15:00.
Сдвигается и время выступлений представителей фракций нижней
палаты по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.
Теперь они будут проходить не в 12:30, как прежде, а перед обсуждением проекта
порядка пленарного заседания, то есть в самом его начале.
Госдума выстраивает более напряженную работу и
соответствующий график, подчеркнул председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"У нас цель одна – дать возможность депутатам в еженедельном формате
встречаться с избирателями. И мы с вами за счет изменения графика эту задачу
решаем", – сказал законодатель. Корректировки в думском графике необходимы
в связи с большим запросом на работу в регионах, отметил спикер.
О принятых депутатами изменениях рассказала глава думского
комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. По ее словам, такой
подход позволит более оперативно подключаться к решению актуальных вопросов в
субъектах Федерации.
Законодатель подчеркнула, что изменения вносятся по
предложению всех парламентских фракций. "И причина здесь одна – для того чтобы
увеличить время и возможности работы депутатов с избирателями у себя в
регионах", – пояснила Савастьянова. По ее словам, ничто не может заменить
ценность живого диалога и прямого общения с людьми на местах.
Напомним, работа с избирателями в субъектах Федерации – одно
из приоритетных направлений деятельности Госдумы седьмого созыва.
На важность региональной
повестки коллегам-парламентариям неоднократно указывал спикер Вячеслав Володин.
Он отмечал важность выстраивания коммуникаций с избирателями в субъектах.
Специально для того, чтобы пораньше уезжать в регионы и,
соответственно, иметь больше времени на общение с местными жителями, нижняя
палата парламента в сентябре прошлого года сократила время перерывов. Благодаря
этому депутаты получили возможность отправляться в субъекты Федерации уже в
пятницу, после завершения пленарного заседания (15:00).
Сам председатель нижней палаты регулярно посещает родную
Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Спикер помогает
решить многие актуальные местные вопросы. Помимо прочего, удалось сдвинуть с
мертвой точки проблему обманутых дольщиков.