Госдума в окончательном чтении приняла закон о лишении прав за 0,3 грамма спирта в крови водителей.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о лишении прав за 0,3 грамма спирта в крови водителей. Наказание за нетрезвую езду остаётся прежним — 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет. Авторы акта поясняли, что норма необходима для устранения пробелов в законодательстве. Сейчас невозможно лишить прав пьяных автомобилистов, которые не в состоянии «дунуть в трубочку». Административная ответственность за выявления у водителей алкоголя через анализ крови не предусматривается. Закон вступает в силу через 90 дней после дня его официального опубликования