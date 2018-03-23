Деньги для надежд спорта. Владимирские спортсмены могут получить персональный денежный грант. Конкурс проходит для юных атлетов. Денежный приз может получить любой действующий спортсмен до 15 лет. Всё, что требуется от ребенка - рассказать о своем спортивном увлечении в небольшом видеоролике. Смотреть и оценивать их будут реальные олимпийские чемпионы.

23.03.2018Деньги для надежд спорта. Владимирские спортсмены могут получить персональный денежный грант. Конкурс проходит для юных атлетов. Денежный приз может получить любой действующий спортсмен до 15 лет. Всё, что требуется от ребенка - рассказать о своем спортивном увлечении в небольшом видеоролике. Смотреть и оценивать их будут реальные олимпийские чемпионы. Вся информация о гранте на официальном сайте: . Победители приедут в Москву, примут участие в пресс-конференции с олимпийскими чемпионами и получат денежные гранты на новую экипировку, участие в соревнованиях, а также сертификаты на стажировку у лучших тренеров своих дисциплин. Нужно успеть подать заявку до 15 апреля.Метки: спорт, спортсмены, грант, премия, атлеты, чемпионы