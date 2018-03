В 2014 году был дан старт экономическому гражданству Мальты. Согласно положениям программы, паспорт в обмен на инвестиции разрешено предоставить 1800 кандидатам. По данным Migration Group, на текущий момент 1650 мест из предоставленных 1800 по программе Гражданство Мальты за инвестиции уже оформлены.

Европейский уровень социальных стандартов, отсутствие политических потрясений, стабильные, понятные правила для бизнеса способствуют возрастанию интереса у иностранцев к мальтийскому гражданству. В 2014 году был дан старт экономическому гражданству – The Individual Investor Programme of the Republic of Malta (MIIP). Согласно ее положениям, паспорт Мальты в обмен на инвестиции разрешено предоставить 1800 кандидатам. По данным Migration Group, на текущий момент 1650 мест из предоставленных 1800 по программе "Гражданство Мальты за инвестиции" уже оформлены. Квотный ресурс в 2018 году стремительно уменьшается.Лимитный ресурс MIIPОфициальный отчет о результатах инвестирования с 1 июля 2016 года по 01 июля 2017 года показывает, что гражданство получили 1409 иностранцев. Из них – 386 основных инвесторов, 294 их жен/мужей, детей до 18 лет – 487, других финансово зависимых лиц – 242. До отчетного периода купить гражданство Мальты смогли 137 главных заявителей. Объясняет такое положение факт окончания однолетней натурализации, обязательной для заявки. От момента введения в действие и до середины 2017 года паспорта вручены 566 соискателя. Лимит исчерпан на 31,4%, от обозначенных количественных ограничениях в 1800 разрешений (100%). Инвестиционные взносы пополнили бюджет на 518 миллионов евро. Лидируют среди претендентов бизнесмены из Китая, именно они способны исчерпать квоты.Планы перезапускаВ планах, озвученных премьер-министром Джозефом Мускатом в конце 2017 года, предполагается выдавать гражданство Мальты по обновленным эксклюзивным правилам.В январе 2018 года официальный куратор паспортных документов Identity Malta ознакомил общественность с перечнем вопросов, на которые предполагается получить ответы от мальтийцев во время референдума по выдаче гражданства. Основные тезисы – увеличение квот, пересмотр критериев к отбору кандидатов и длительности процедуры.Задание обновления – поднять конкурентоспособность и репутационную безупречность программы, заинтересовать владельцев капиталов выгодами юридической регистрации, найти пути для оптимальной реализации, отработать регулирующие процедурные инструменты.В чем привлекательность для капиталовложенийПравительственные органы не допускают разглашения информации и предлагают различные варианты при планировании налоговых нагрузок.Привилегии для лиц с мальтийским паспортомРазнообразные преимущества во время туристических путешествий и деловых поездок. Можно свободно пересекать границы более 160 стран, в том числе США и Великобритании. Выехать на учебу, устроиться на работу, основать компанию в Евросоюзе. Пользоваться всеми правами жителя ЕС. Паспорт является гарантом безопасности при возникновении проблем в исходном государстве.Послабления при налогообложении. Статус резидента обеспечивает возможность не вносить налоговые сборы с полученных подарков и наследственного имущества. Список территорий, подписавших с республикой договор о недопущении двойной уплаты налогов, достаточно большой.Качественные, квалифицированные медицинские услуги. Система здравоохранения соответствует международным стандартам качества и получила мировое признание.Высоко конкурентное европейское образование. Молодому поколению открывается доступ к обучению в престижных вузах Европы, а также возможность участвовать в многочисленных бесплатных обучающих проектах. Контрактники с гражданством Мальты выплачивают за учебу гораздо меньшие суммы, чем студенты без такого статуса.MIIP является наиболее жесткой среди подобных программ экономической иммиграции. Преодолеть четыре этапа проверки, предусмотренных условиями, непросто. Но строгие требования не останавливают иностранцев. Об этом свидетельствуют данные ежегодного Индекса паспортов Henley & Partners, в котором анализировались 200 государств. В паспортном рейтинге Мальта закрепилась на 9 месте.Сколько же все-таки стоит паспорт Мальты?Главным требованием является внесение 650 тысяч евро в Фонд национального развития при правительстве. Кроме того, заявитель обязан купить государственных ценных бумаг на 150 тысяч евро и недвижимости не менее чем на 350 тысяч евро. Если претендент не готов стать собственником жилья, он может заключить пятилетний договор аренды с ежегодной платой не менее 16 тысяч евро. Необходимо помнить, что участник не имеет права сдавать в аренду купленное жилье.Подать заявку на паспорт разрешается совершеннолетним инвесторам, с незапятнанной репутацией без проблем с законом и судимостей. Проверка финансового благополучия и законопослушности проводиться тщательным образом.До вручения свидетельства о натурализации, необходимо год владеть ID-картой. Конкурировать с программой получения гражданства Мальты могут условия на Кипре. Кипрское экономическое гражданство действует с 2014 года. За весь период участниками стали 2000 соискателей. Паспорт Кипра обойдется в большую сумму – от 2 миллионов евро, но процедура не длительная (шесть месяцев). Для участия можно выбрать один из трех способов инвестирования – недвижимое имущество, создание бизнеса, соединение того и другого.