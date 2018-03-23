В супермаркете во французском городе Треб, где произошел захват заложников, слышна стрельба, сообщает ТАСС.

В супермаркете во французском городе Треб, где произошел захват заложников, слышна стрельба, сообщает ТАСС.Заложников захватил один человек, он отказывается вести переговоры с полицией и заявил о своей принадлежности к группировке "Исламское государство" (запрещена в России). Преступник ведет себя крайне агрессивно, в заложниках может оказаться большая группа людей.По данным местных телеканалов, за час до захвата в соседнем городе Каркасон неизвестный мужчина попытался на машине наехать на четырех полицейских, совершавших пробежку, затем открыл по ним огонь. Минимум один из полицейских получил ранение. По сообщениям неназванных источников, именно этот человек захватил потом заложников в Требе.Также сообщается, что в ночь на пятницу неизвестные украли порядка 50 единиц оружия из магазина, расположенного рядом с городом Тур. Информации о том, поймали ли грабителей и связан ли этот инцидент с захватом заложников, пока нет.