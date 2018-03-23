В результате столкновения транспортные средства опрокинулись на проезжую часть. В настоящее время инспекторами ГИБДД осуществляется реверсивное движение для проезда транспортных средств.
По предварительной информации, 23 марта около 8:25 на 308 км автодороги М-7 «Волга» на территории Вязниковского района водитель (1963 г.р.) грузового автомобиля «МАЗ» с полуприцепом совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении по правой полосе трактором «МТЗ-82» под управлением мужчины 1984 г.р. В результате столкновения транспортные средства опрокинулись на проезжую часть, перекрыв две полосы для движения.
В ДТП пострадал водитель автомобиля «МАЗ», он получил ушиб грудной клетки. Водитель трактора не пострадал.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия. В настоящее время инспекторами ГИБДД осуществляется реверсивное движение для проезда потоков транспортных средств.