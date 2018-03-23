В результате столкновения транспортные средства опрокинулись на проезжую часть. В настоящее время инспекторами ГИБДД осуществляется реверсивное движение для проезда транспортных средств.

По предварительной информации, 23 марта около 8:25 на 308 км автодороги М-7 «Волга» на территории Вязниковского района водитель (1963 г.р.) грузового автомобиля «МАЗ» с полуприцепом совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении по правой полосе трактором «МТЗ-82» под управлением мужчины 1984 г.р. В результате столкновения транспортные средства опрокинулись на проезжую часть, перекрыв две полосы для движения.В ДТП пострадал водитель автомобиля «МАЗ», он получил ушиб грудной клетки. Водитель трактора не пострадал.По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия. В настоящее время инспекторами ГИБДД осуществляется реверсивное движение для проезда потоков транспортных средств.