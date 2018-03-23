Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что санкции в отношении России могут быть усилены из-за проведения президентских выборов на территории Крыма. По его словам, речь идет как о секторальных санкциях, так и об индивидуальных.

Санкции в отношении России могут быть усилены из-за проведения президентских выборов на территории Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.Он сказал, что речь может идти "о продлении и усилении санкций, секторальных санкций, которые, как известно, были продлены на шесть новых месяцев, но также и индивидуальных санкций". Он напомнил, что ряд российских депутатов, которые были избраны на последних парламентских выборах, уже находятся в санкционных списках.Кроме того, как сообщает "Интерфакс", министр выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека и милитаризацией на полуострове.Ранее журналист Владимир Соловьев опубликовал фильм "Миропорядок-2018". В нем он задал вопрос президенту Владимиру Путину о введении санкций после воссоединения России и Крыма. Президент сказал, что не сомневался в том, что они будут введены. "Непонятно было, в какой форме это будет сделано, но, принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира", — подчеркнул президент.