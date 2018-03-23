Ответят по всей строгости закона. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 13-летнего школьника в Покрове. Напомню, инцидент произошёл 20 марта. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что группа подростков жестоко избивает беззащитного парня. По версии следствия, напали на школьника после того, как он сказал что-то обидное девушке. Она пожаловалась друзьям, а те, видимо, решили проучить обидчика.

23.03.2018Ответят по всей строгости закона. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 13-летнего школьника в Покрове. Напомню, инцидент произошёл 20 марта. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что группа подростков жестоко избивает беззащитного парня. По версии следствия, напали на школьника после того, как он сказал что-то обидное девушке. Она пожаловалась друзьям, а те, видимо, решили проучить обидчика. К слову, избитый юноша имел особенности развития, обучался в школе по индивидуальной программе. У пострадавшего диагностированы сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, несколько переломов костей, многочисленные гематомы лица и тела. Сейчас он лежит в областной детской больнице.С заявлением в полицию обратилась бабушка ребёнка. Учитывая обстоятельства дела и широкий общественный резонанс, все материалы переданы в региональный Следком. Уголовное дело возбуждено по статье Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Все участники драки установлены. Кстати, одна из них - девушка. Четверым грозит по 5 лет тюрьмы. Следователи утверждают, что досконально изучат все обстоятельства, а граждан просят не нагнетать обстановку и не устраивать самосуд над избившими ребёнка-инвалида подростками. А угрожают им вполне реально. Так, например, возле квартиры одного из нападавших расписали стены в подъезде и испортили дверь.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "В отношении подростков, которые, по мнению следствия, принимали наиболее активное участие в избиении 13-летнего школьника следствие не исключает, что придётся принимать меры к их государственной защите. Есть целый ряд мер, которые позволят оградить участников конфликта от самосуда, которым угрожают им в виртуальном и реальном мире. Я сейчас разговаривала с руководителем следственного отдела, и он озвучил информацию о том, что по тем, кто находится в наиболее опасном положении, скорее всего, будут приниматься меры госзащиты".Метки: происшествия, ответственность, избиение, подростки, наказание, инвалид, защита, Следком