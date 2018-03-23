Отравление в Британии двойного агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля серьезно подпортило и без того прохладные отношения Москвы и Лондона. Надеяться на лучшее уже не приходится – Туманный Альбион успел подговорить всю Европу и склонить ее к тому, чтобы она признала причастность России к этому преступлению. Что ждет нашу страну в свете разгоревшегося скандала и кому на самом деле выгодно его продолжение?

Отравление в Британии двойного агента и бывшего сотрудникаГРУ Сергея Скрипаля серьезно подпортило и без того прохладные отношения Москвыи Лондона. Надеяться на лучшее уже не приходится – Туманный Альбион успелподговорить всю Европу и склонить ее к тому, чтобы она признала причастностьРоссии к этому преступлению. Что ждет нашу страну в свете разгоревшегосяскандала и кому на самом деле выгодно его продолжение?Вначале, конечно, надо определиться – а был ли мальчик? Еслитрезво взглянуть на события в Солсбери и проанализировать все, что транслировалинам британские власти за без малого последние три недели, то напрашивается закономерныйвопрос – а не инсценировка ли все это?Итак, 4 марта полиция и врачи небольшого городка на югеАнглии сообщают о том, что около одного из торговых центров обнаружены СергейСкрипаль и его дочь. Оба находятся без сознания, их доставляют в реанимацию,где они по сей день и прибывают.Сразу небольшая, но очень важная деталь – неподалеку отСолсбери расположен научный парк "Портон Даун" – крупнейшее вЗападной Европе производство химического и бактериологического оружия. Этосамое закрытое место в Великобритании. По неофициальным данным, в серединепрошлого столетия здесь проходили испытания действия ЛСД и других химическихвеществ, причем, страшные опыты проводились не только на животных, но и налюдях. В прессе высказывались предположения о сотрудничестве Скрипаля с этойтаинственной организацией.За три недели британские власти не предоставилижурналистам ни одной фотографии или видеозаписи, которые подтверждали бы громкиезаявления. Совсем по-другому происходило в деле отравления Александра Литвиненко:тогда общественности были представлены фотографии лежащего в зеленой пижамеэкс-сотрудника ФСБ.Единственное, что было сказано в первые минуты послесообщений об отравлении сбежавшего в Британию шпиона Скрипаля, это то, чтоотравили его русские. Сразу же всплыло и название химического вещества"Новичок" и то, что разрабатывалось оно якобы еще в СССР.В тот же день премьер-министр Тереза Мэй объявила Москве ультиматум– мол, или сознаетесь в содеянном или последуют жесткие меры. Очевидно, что спектакльбыл рассчитан на то, чтобы ослабить позиции российской власти наканунепрезидентских выборов, до которых оставалось две недели. Далее последовала высылка из Лондона 23-х российскихдипломатов, Москва зеркально ответила и объявила персонами нон-грата столько жесотрудников британского дипкорпуса.Наконец, в ночь с 22 на 23 марта после пятичасового обсуждения на внеочередном саммите Евросоюза не без давления со стороны ТерезыМэй было принято решение о солидарностис Великобританией в деле отравления Скрипаля. Меркель и Макрон даже заявили оподготовке неких решительных мер в отношении России. Вслед за эти Евросоюзотозвал своего посла из России для консультаций. Каким образом премьер Британии,страны вышедший из ЕС, смогла охмурить весь Старый Свет, можно толькодогадываться. Не иначе дотянулась из-за океана вездесущая рука Трампа.На первый взгляд, ситуация складывается для Москвы не лучшимобразом. Пакеты американских и европейских санкций, которыми закидали Россию запоследние годы, уже не поддаются счету, а тут Европа задумала еще какие-топакости против Кремля. Но если абстрагироваться от политической составляющейсанкций, а посмотреть на их экономический аспект, то виден очевидный факт – от ограничительныхмер страдают, прежде всего, европейские страны.Получается, что США и Европа хотели изолировать Россию, аизолировались в большей степени сами. К примеру, Польша подавилась сотнями тонняблок, а Франции и Италии пришлось в срочном порядке искать новые рынки сбытасыра. При этом Россия очень даже удачно справилась с импортозамещением и неиспытывает никаких проблем с продуктами, как впрочем, и с другими товарами.Очевидно, что с изоляцией России ничего не получилось, дауже и вряд ли получится. Ну, не откажется немецкий бизнес от совместного с намипроекта "Северный поток – 2". Германия не враг себе и соседям –российские энергоносители, как не стараются в Старом Свете заменить их на иные,все равно нужные Европе. Доставка сжиженного газа из Штатов – процесс дорогой итехнически чрезвычайно сложный. В Европе просто нет такого количестватерминалов, способных принять заморское голубое топливо.О перспективах военного противостояния России с Западом всечаще говорят и в прессе, и в экспертном сообществе. Но тут все ясно ипрозрачно. Ядерное оружие, созданное в прошлом веке, которым обладает всегодевять государств на планете, вот уже несколько десятилетий служит сдерживающимфактором для горячих голов. Трудно поверить в то, что из-за недоказаннойпричастности России к отравлению сбежавшего на Запад шпиона, кто-то всерьездумает об объявлении войны могущественной сверхдержаве. Очевидно, что этостанет концом для всего человечества.Высылать дипломатов, отзывать послов, обвинять Россию вовмешательстве в выборы, не предоставляя никаких доказательств и анонсироватьрешительные меры можно до бесконечности. Наверняка, на Западе заметили, что информационнаявойна, развязанная против России, не привела к негативным для нас последствиям.И за примером далеко ходить не надо – как бы не старались американские иевропейские пропагандисты, на выборах 18 марта президент Владимир Путин получилмощную поддержку населения страны.