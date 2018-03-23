Турецкую певицу Зухал Олджай посадили в тюрьму за упоминание в одной из композиций президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Суд вынес приговор 22 марта.

Турецкую певицу Зухал Олджай посадилив тюрьму за упоминание в одной из композиций президента страны Реджепа ТайипаЭрдогана. Суд вынесприговор 22 марта.Инцидентпроизошел в 2016 году, когда артистка неудачно сымпровизировала во времявыступления. Олджай экспромтом изменила текст песни и спела "Реджеп ТайипЭрдоган, все пустое, все ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете:"Это был сон"". Воригинале текст композиции звучит так: "Работа, влияние, карьера, деньги –все пустое, все ложь...".Кроме того,ее также обвинили в том, что во время исполнения она показала средний палец. Самапевица обвинения отрицала и утверждала, что изменила слова не из политическихсоображений и хулиганства, а исключительно ради рифмы. А оскорбительный жест,якобы, был адресован зрителю в первых рядах, который сделал ей замечание.Отметим, что оскорбление президента в Турции может каратьсяденежным штрафом или тюремным заключением на срок от одного до четырех лет.Певица проведет в заключении десять месяцев. Прокуратура запрашивала для неечетыре года колонии, сообщаетгазета Hurriyet. Примечательно, что в 2010 году Зухал уже штрафовали заоскорбление госслужащего.Зухал Олджай – известная турецкая актриса и певица, родилась 10августа 1957 года в городе Юскюдар. В 1976 годуокончила государственную консерваторию в Анкаре. Несколько лет проработала в государственномтеатре. С 1983 года Зухал появляется вразличных телевизионных и кинематографических постановках.