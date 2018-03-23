Турецкую певицу Зухал Олджай посадили
в тюрьму за упоминание в одной из композиций президента страны Реджепа Тайипа
Эрдогана. Суд вынес
приговор 22 марта.
Турецкую певицу Зухал Олджай посадили
в тюрьму за упоминание в одной из композиций президента страны Реджепа Тайипа
Эрдогана. Суд вынес
приговор 22 марта.
Инцидент
произошел в 2016 году, когда артистка неудачно сымпровизировала во время
выступления. Олджай экспромтом изменила текст песни и спела "Реджеп Тайип
Эрдоган, все пустое, все ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете:
"Это был сон"". В
оригинале текст композиции звучит так: "Работа, влияние, карьера, деньги –
все пустое, все ложь...".
Кроме того,
ее также обвинили в том, что во время исполнения она показала средний палец. Сама
певица обвинения отрицала и утверждала, что изменила слова не из политических
соображений и хулиганства, а исключительно ради рифмы. А оскорбительный жест,
якобы, был адресован зрителю в первых рядах, который сделал ей замечание.
Отметим, что оскорбление президента в Турции может караться
денежным штрафом или тюремным заключением на срок от одного до четырех лет.
Певица проведет в заключении десять месяцев. Прокуратура запрашивала для нее
четыре года колонии, сообщает
газета Hurriyet. Примечательно, что в 2010 году Зухал уже штрафовали за
оскорбление госслужащего.
Зухал Олджай – известная турецкая актриса и певица, родилась 10
августа 1957 года в городе Юскюдар. В 1976 году
окончила государственную консерваторию в Анкаре. Несколько лет проработала в государственном
театре. С 1983 года Зухал появляется в
различных телевизионных и кинематографических постановках.