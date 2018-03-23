Скончался российский исполнитель
шансона Андрей Климнюк. Информация о смерти
популярного певца появилась на его официальной странице в
социальной сети ВКонтакте.
Скончался российский исполнитель
шансона Андрей Климнюк. Информация о смерти
популярного певца появилась на его официальной странице в
социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня, 22 марта 2018
года, ушел из жизни легенда русского шансона Андрей Константинович Климнюк. Ему
было всего 53 года. Светлая память. Помним, любим, скорбим", – сообщает
официальный аккаунт артиста.
Достоверность оповещения подтверждает
друг и коллега певца Андрей Климнюк. "Вся информация о похоронах будет позже",
– добавил исполнитель. Причины смерти Андрея Константиновича не разглашаются.
Шатсонье родился 27 сентября
1964 года в городе Минусинск Красноярского края. Позже с семьей перебрался в
Новосибирск. В период с 1986 по 1989 год проходил военную службу в Афганистане
имел боевые награды: медаль "Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа", медаль "За отвагу" и Орден Красной Звезды.
Среди поклонников русского
шансона Климнюк известен как автор, затрагивавший в своем творчестве тюремную и
военную тематику. Всего в его дискографии более 30 альбомов. Последняя
пластинка под названием "Шалава" вышла в январе 2018 года. Одна из самых
известных композиций Климнюка – песня "Апрель" из дебютного альбома "Волюшка",
вышедшего в 1999 году.
Летом 2015 года в издательстве Эксмо вышла книга Андрея
Константиновича "Мой Афган – Записки окопного офицера". Через два года в
Издательстве ООО "К-2" издание выпустили повторно "Мой Афган – Записки
Окопного Офицера, Издание Новое Дополненное".