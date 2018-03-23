Скончался российский исполнитель шансона Андрей Климнюк. Информация о смерти популярного певца появилась на его официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Скончался российский исполнительшансона Андрей Климнюк. Информация о смертипопулярного певца появилась на его официальной странице всоциальной сети "ВКонтакте"."Сегодня, 22 марта 2018года, ушел из жизни легенда русского шансона Андрей Константинович Климнюк. Емубыло всего 53 года. Светлая память. Помним, любим, скорбим", – сообщаетофициальный аккаунт артиста.Достоверность оповещения подтверждаетдруг и коллега певца Андрей Климнюк. "Вся информация о похоронах будет позже",– добавил исполнитель. Причины смерти Андрея Константиновича не разглашаются.Шатсонье родился 27 сентября1964 года в городе Минусинск Красноярского края. Позже с семьей перебрался вНовосибирск. В период с 1986 по 1989 год проходил военную службу в Афганистанеимел боевые награды: медаль "Воину-интернационалисту от благодарного афганскогонарода", медаль "За отвагу" и Орден Красной Звезды.Среди поклонников русскогошансона Климнюк известен как автор, затрагивавший в своем творчестве тюремную ивоенную тематику. Всего в его дискографии более 30 альбомов. Последняяпластинка под названием "Шалава" вышла в январе 2018 года. Одна из самыхизвестных композиций Климнюка – песня "Апрель" из дебютного альбома "Волюшка",вышедшего в 1999 году.Летом 2015 года в издательстве Эксмо вышла книга АндреяКонстантиновича "Мой Афган – Записки окопного офицера". Через два года вИздательстве ООО "К-2" издание выпустили повторно "Мой Афган – ЗапискиОкопного Офицера, Издание Новое Дополненное".