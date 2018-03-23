Хельсинский Йокерит на чужом льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в пятом овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хельсинский "Йокерит" на чужом льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в пятом овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В составе ЦСКА отличился Кирилл Капризов (11-я минута). За "Йокерит" шайбу забросил Брайан О`Нилл (4-я минута). Капризов смог отметиться голом в КХЛ впервые календарном году и прервал серию из 17 игр без заброшенных шайб в лиге. До этого он забивал в КХЛ 29 декабря в матче регулярного чемпионата против тольяттинской "Лады" (2:1).Команды побили рекорд КХЛ по продолжительности матча. Табло отсчитало 142 минуты 9 секунд чистого времени, когда на третьей минуте пятого овертайма победную шайбу в ворота ЦСКА забросил Мика Ниеми.Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч серии пройдет 24 марта в Хельсинки. Ранее в полуфинал плей-офф КХЛ и финал Западной конференции вышел санкт-петербургский СКА, который в пяти матчах сломил сопротивление ярославского "Локомотива".