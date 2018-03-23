Российские медики поделились
секретом хорошего сна. Для того, чтобы высыпаться, они призывают меньше времени
уделять мобильным гаджетам и отказаться от снотворных.
Российские медики поделились
секретом хорошего сна. Для того, чтобы высыпаться, они призывают меньше времени
уделять мобильным гаджетам и отказаться от снотворных.
Хронический недосып и бессонница стали
частыми спутниками людей всех возрастов и профессий. По статистике, более
половины населения мира имеют проблемы со сном: 10–15% людей страдают
бессонницей, а 30%—
храпят. Одна из основных причин
нарушений сна – постоянное использование компьютеров, планшетов и смартфонов, убежден
председатель Правления
Ассоциации врачей общей практики Сергей Чудаков. По словам кандидата медицинских наук, эта проблема касается всех
возрастов, но в особую группу риска входят школьники и студенты, которые ежедневно
перерабатывают огромное количество информации. Сюда же относятся и все представители интеллектуального труда, – рассказывает Чудаков.
Президент Российского
общества сомнологов Роман Бузунов рекомендует в ночное время суток воздержаться
от использования смартфонов, планшетов и других гаджетов. "Свет от
экранов по некоторым характеристикам схож с дневным, солнечным светом.
Воздействуя на сетчатку, он подавляет выработку в головном мозге гормона сна
мелатонина", – объяснил эксперт.
Также Чудаков предостерег
от использования снотворных средств, передает . Эксперт сообщил, что они
могут попросту отключить функцию бодрствования, и человек будет чувствовать
себя разбитым.
Еще одной причиной плохого
сна медики называют прокрастинацию. Чтобы сладко спать и хорошо высыпаться, Чудаков
советует не откладывать решение проблем на следующий день. "Это
основная причина, по которой люди не могут заснуть. Все лежат в постели и
обдумывают неразрешенные конфликты, дела. Желательно этот цикл завершать до
того, как вы легли в постель. Можно сосредоточиться на том, что ты сделал,
подвести хорошие итоги", – разъяснил медик.
Кроме того, крайне не рекомендуется есть на ночь. Оптимальным временем для ужина считается семь – восемь
вечера. Тем, кто хорошо переносит молочные продукты, хорошо выпить кефир перед
сном. "Кальций – это натуральный транквилизатор, способствующий засыпанию",—
резюмирует Чудаков.