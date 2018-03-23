Российские медики поделились секретом хорошего сна. Для того, чтобы высыпаться, они призывают меньше времени уделять мобильным гаджетам и отказаться от снотворных.

Российские медики поделилисьсекретом хорошего сна. Для того, чтобы высыпаться, они призывают меньше времениуделять мобильным гаджетам и отказаться от снотворных.Хронический недосып и бессонница сталичастыми спутниками людей всех возрастов и профессий. По статистике, болееполовины населения мира имеют проблемы со сном: 10–15% людей страдаютбессонницей, а 30%—храпят. Одна из основных причиннарушений сна – постоянное использование компьютеров, планшетов и смартфонов, убежденпредседатель ПравленияАссоциации врачей общей практики Сергей Чудаков. По словам кандидата медицинских наук, эта проблема касается всехвозрастов, но в особую группу риска входят школьники и студенты, которые ежедневноперерабатывают огромное количество информации. Сюда же относятся и все представители интеллектуального труда, – рассказывает Чудаков.Президент Российскогообщества сомнологов Роман Бузунов рекомендует в ночное время суток воздержатьсяот использования смартфонов, планшетов и других гаджетов. "Свет отэкранов по некоторым характеристикам схож с дневным, солнечным светом.Воздействуя на сетчатку, он подавляет выработку в головном мозге гормона снамелатонина", – объяснил эксперт.Также Чудаков предостерегот использования снотворных средств, передает . Эксперт сообщил, что онимогут попросту отключить функцию бодрствования, и человек будет чувствоватьсебя разбитым.Еще одной причиной плохогосна медики называют прокрастинацию. Чтобы сладко спать и хорошо высыпаться, Чудаковсоветует не откладывать решение проблем на следующий день. "Этоосновная причина, по которой люди не могут заснуть. Все лежат в постели иобдумывают неразрешенные конфликты, дела. Желательно этот цикл завершать дотого, как вы легли в постель. Можно сосредоточиться на том, что ты сделал,подвести хорошие итоги", – разъяснил медик.Кроме того, крайне не рекомендуется есть на ночь. Оптимальным временем для ужина считается семь – восемьвечера. Тем, кто хорошо переносит молочные продукты, хорошо выпить кефир передсном. "Кальций – это натуральный транквилизатор, способствующий засыпанию",—резюмирует Чудаков.