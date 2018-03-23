Певица стала гостьей церемонии Brand Awards. А после выступления пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.

Певица стала гостьей церемонии Brand Awards. А после выступления пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.Катя, Вы давно не выступал в Москве с сольными концертами. Кажется, вас стали забывать и чуть ли не в отряд сбитых летчиков записали...Я не пела всего два года, а людям кажется, что долго. Но в этом году исправлюсь – осенью представлю большое шоу в "Крокусе".Его постановка выльется в копеечку. Или Вы – девушка не бедная?Каждый человек, независимо от дохода, нуждается в деньгах. Я всегда рассчитывала только на свои силы и средства. Другое дело, востребован человек или нет, дают ли ему заниматься любимым делом.Вам дают?Меня много лет запрещали, уничтожали, били, не давали работать, не позволяли заниматься любимой профессией. В таком положении я находилась четырнадцать лет жизни – тех лет, когда я могла сделать очень многое. Но я верю, что справедливость восторжествует и я вернусь на то место на эстраде, где и была, где и должна быть. Знаете, я всех, кто меня не пускал и задвигал, простила. Поскольку уверена, что ту миссию, ради которой я пришла в этот мир, непременно исполню.Сколько концертов в месяц Вы даете сегодня?Несколько выступлений в месяц у меня есть стабильно. За последние дней 20 я выходила на сцене 6 раз. Хотя было время, когда я в день давала по пять концертов. Но тогда были другие времена – и я была более востребована, и экономическая ситуация в стране был лучше.Я люблю все свои песни. Другое дел, что когда ты задаешь определенную планку, то все ждут от тебя чего-то подобного. Но не каждая композиция так же выстреливает, увы.