«Ростелеком» предлагает пакет «Киномания» – коллекцию отличного кино и сериалов для всех членов семьи. Пакет включает более 20 лучших фильмовых каналов,а также ViPViasatPremium и AmediatekaHomeofHBO с ..

«Ростелеком» предлагает пакет «Киномания» – коллекцию отличного кино и сериалов для всех членов семьи. Пакет включает более 20 лучших фильмовых каналов,а также ViPViasatPremium и AmediatekaHomeofHBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. Тысячи фильмов и сериалов в пакете доступныпо уникальной цене – за 349 рублей в месяц (вместо 733 рублей в месяц, если оформлять подписки по отдельности).Пакет «Киномания» могут подключитькак действующие абоненты, так и те, кто только подключает услуги «Ростелекома». «Киномания» объединяет в себе всё, что нужно современной семье – отличный контент, высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», которое можно смотреть не только дома, но и в любом месте, где есть интернет. Также действуют специальные предложения на ТВ-приставки и роутеры – от 1 рубля в месяц в зависимости от региона.Большинство новых пользователей выбирает «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» за возможность снова и снова испытать сильные эмоции от хорошего кино или сериала – посочувствовать, посмеяться, ужаснуться, представить себя участником захватывающего боевика или приключенческого фильма.В пакете «Киномания» на каналах, а также в видеоподпискахкаждый член семьи любого возраста и увлечений обязательно найдет интересный вариант для себя лично. Причем если родители будут смотреть любимый сериал на телевизоре, то дети в то же самое время могут смотреть что-то свое на ноутбуке или смартфоне.Итак, «Киномания» включает в себя:• дополнительный пакет «ТВОЕ КИНО» –20 телеканалов, которые круглосуточно показывают отечественное и зарубежное кино и сериалы, включая «Русский романHD», «Дом кино», TV 1000 ActionHD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «КИНОМИКС», «Синема» и другие;• дополнительный пакет ViPViasatPremium –6 телеканалов высокой четкости (ViPPremiere, ViPMegahit, ViPComedy, ViasatSportHD, ViasatGolfHD, ViasatNatureHD/ViasatHistoryHD), а также подпискаViPViasatPlay за 0 рублей, которая доступна как в сервисе «Видеопрокат», так и на сайте www.viasat.ru/partner;• подпискаAmediatekaHomeofHBO – 4 телеканала (AmediaPremium, AMEDIAHit, A1, A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также возможность пользоваться подпиской – смотреть или пересматривать лучшие сериалы планеты: «Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина», «Миллиарды», «Большая маленькая ложь» и многие-многие другие, премьеры новых сезонов – одновременно со всем миром.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а «Интерактивным ТВ» – 4,8 млн семей по всей России. По итогам четвертого квартала 2017 года около 40% пользователей домашнего интернета и более 70% пользователей IPTV в стране обслуживает «Ростелеком» .Подключить «Киноманию» очень просто: можно оставить заявку на сайте rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». Заявки на подключение услуг по акции принимаются до 30 июня 2018 года.