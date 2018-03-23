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<a href="http://33live.ru/novosti/23-03-2018-kitajcy-sdelali-iz-forda-samyj-dorogoj-vnedorozhnik-v-mire.html" target="_blank">Китайцы сделали из Форда самый дорогой внедорожник в мире</a> - Малоизвестная китайская компания IAT превзошла мировых автомобильных грандов, создав внедорожник, претендующий на звание самого дорого в мире. В основе похожего на самолет F-117 монстра по имени Karlmann King - шасси от грузовика Ford.