Коллеги и друзья артиста рассказала о состоянии здоровья звезды Сватов Федоре Добронравове. Сослуживцы утверждают, что актер идет на поправку и через пару недель снова приступит к работе.

Коллеги и друзья артиста рассказала о состоянии здоровья звезды "Сватов"Федоре Добронравове. Сослуживцы утверждают, что актер идет на поправку и через пару недель снова приступит к работе."Федор Викторович сейчас проходит терапию. В связи сгоспитализацией изменилась афиша театра, однако мы ждем его со дня надень", – цитирует заместителя худрука Театра сатиры Лиана Бединадзе телеканал РЕН ТВ. По ее словам, в начале апреля артистможет выйти на сцену.Российский актер театра и кино Сергей Дорогов также прокоментировал самочувствие Федора Викторовича. Он уверяет, актер идет на поправку,чувствует себя бодрее, а врачи заметили положительную динамику. Говоря о причинепомещения в медицинское учреждение, Дорогов предположил скачек давления,сообщает Russia Today.Напомним, что ранее Dni.Ru сообщали тревожные вести оздоровье звезды юмористического шоу "6 кадров". Популярному артистустало плохо еще 17 марта. У Добронравова нарушилась речь, онемели лицо, рука инога. По некоторым данным, он перенес инсульт. С неутешительным диагнозом актербыл доставлен в подмосковную больницу, а затем переведен в столицу. Здесь ему исделали операцию.Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько из сериала"Сваты" и работе в скетч-шоу "6 кадров", в 2016 годуотметил 55-летие. Друзья и бывшие одноклассники в родном Таганроге считают, чтоего жизнь могла сложиться иначе.Недавно стало известно, что Добронравову запретили въезд наУкраину, закон которой он нарушил, выступив в Крыму. Включение в черный списокартиста вызвало негодование у авторов "Сватов", в том числе уВладимира Зеленского. В опубликованном в Facebook видео актер заявил, чтоукраинские зрители не должны страдать из-за действий Добронравова.