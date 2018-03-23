Коллеги и друзья артиста рассказала о состоянии здоровья звезды Сватов
Федоре Добронравове. Сослуживцы утверждают, что актер идет на поправку и через пару недель снова приступит к работе.
Коллеги и друзья артиста рассказала о состоянии здоровья звезды "Сватов"
Федоре Добронравове. Сослуживцы утверждают, что актер идет на поправку и через пару недель снова приступит к работе.
"Федор Викторович сейчас проходит терапию. В связи с
госпитализацией изменилась афиша театра, однако мы ждем его со дня на
день", – цитирует заместителя худрука Театра сатиры Лиана Бединадзе телеканал РЕН ТВ. По ее словам, в начале апреля артист
может выйти на сцену.
Российский актер театра и кино Сергей Дорогов также прокоментировал самочувствие Федора Викторовича. Он уверяет, актер идет на поправку,
чувствует себя бодрее, а врачи заметили положительную динамику. Говоря о причине
помещения в медицинское учреждение, Дорогов предположил скачек давления,
сообщает Russia Today.
Напомним, что ранее Dni.Ru сообщали тревожные вести о
здоровье звезды юмористического шоу "6 кадров". Популярному артисту
стало плохо еще 17 марта. У Добронравова нарушилась речь, онемели лицо, рука и
нога. По некоторым данным, он перенес инсульт. С неутешительным диагнозом актер
был доставлен в подмосковную больницу, а затем переведен в столицу. Здесь ему и
сделали операцию.
Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько из сериала
"Сваты" и работе в скетч-шоу "6 кадров", в 2016 году
отметил 55-летие. Друзья и бывшие одноклассники в родном Таганроге считают, что
его жизнь могла сложиться иначе.
Недавно стало известно, что Добронравову запретили въезд на
Украину, закон которой он нарушил, выступив в Крыму. Включение в черный список
артиста вызвало негодование у авторов "Сватов", в том числе у
Владимира Зеленского. В опубликованном в Facebook видео актер заявил, что
украинские зрители не должны страдать из-за действий Добронравова.