История с отказом некоторых средств массовой информации от работы с Госдумой из-за якобы имевшихся случаев домогательств со стороны депутата от ЛДПР Леонид Слуцкого к журналисткам постепенно превращается в откровенный фарс. Кажется, что раздутая рядом СМИ истерия имеет все меньше отношения к проблеме домогательств и депутатской этики. Зато появляется все больше признаков стремления либеральных представителей четвертой власти навязать свою волю целому государственному институту.

История с отказом некоторых средств массовой информации отработы с Госдумой из-за якобы имевшихся случаев домогательств со стороныдепутата от ЛДПР Леонид Слуцкого к журналисткам постепенно превращается в откровенный фарс. Кажется, что раздутая рядом СМИ истерия имеет все меньшеотношения к проблеме домогательств и депутатской этики. Зато появляется всебольше признаков стремления либеральных представителей "четвертой власти"навязать свою волю целому государственному институту.Журналистский пул нижней палаты парламента в какой-тостепени напоминает пчелиный улей. Множество представителей СМИ носятся покоридорам с целью поймать спикера и взять у него эксклюзивный комментарий. Врешении этой задачи, как говорится, все средства хороши.Кто-то может часами дожидаться нужного парламентария, акто-то пытается включить на полную мощность все свое обаяние вкупе скокетством. В последнем случае речь идет о прекрасной половине думскогожурналистского пула. В таких условиях записать те или иные словавыбранной жертвы довольно просто. И ждать. Ждать год, а может три, или дажесемь, выбрать удобный момент и пустить в ход добытую запись в "Час X".Судить или оправдывать депутата Слуцкого могут толькокомпетентные органы. Общественность и медийная тусовка ставить клеймо назаконодателе уж точно не имеет права. В конце концов, речь идет о той самойэтике, о которой усиленно кричат некоторые представители журналистскогосообщества, когда обвиняют депутата от ЛДПР в домогательствах. Тем более чтоникаких доказательств журналистки за все время скандала предоставить так и неудосужились.Но история вокруг якобы имевшего место харассмента со стороныСлуцкого уже вышла за рамки вопроса сексуальных домогательств и перешла всовершенно другое измерение. Объявленный некоторыми СМИ бойкот нижней палатыявляется не чем иным, как диктатом "четвертой власти" и агрессивнымнавязыванием ее воли законодательной власти. Цель одна: вынудить нижнюю палатураскаяться, признать свою вину и пойти с опущенной головой на суд той самойчасти медийного либерального сообщества, которая и раскручивает тему якобыимевших место домогательств.А после этого уже можно будет травить любого депутата.Одного заклеймить как "гомофоба", другого назвать"популистом", третьего – "монархистом", четвертого -"коррупционером" и бог знает как еще. Главное – создать вокругзаконодателей отрицательный медийный фон и побольше негативного информационногошума. Депутат Слуцкий, вне зависимости от того имел ли в реальности факт егодомогательств, становится в этом деле всего лишь разменной монетой.И вот здесь тот самый случай, когда частное становитсяпредметом общего интереса. Российское общество на своем нынешнем этапеисторического развития явно не заинтересовано в агрессивной антидумскойкампании, развязанной некоторыми представителями либерального медиатусовки.Получается, что небольшая группа СМИ пытается подменить собой реальноегражданское общество, нагло и бесцеремонно навязывая государственным институтамсвою волю, решая кого любить, а кого "мочить", кого миловать, а откого принимать извинения.В истории России уже было несколько подобных случаев, и ни кчему хорошему для социума и государства подмена реального гражданского обществакучкой преследующих свои интересы "совестливых граждан" не привела.Будь то травля царицы-"немки" Александры Федоровны,"обличительные" речи про "глупость или измену" в 1916 году(кстати, с думской же трибуны), "борьба с привилегиямипартноменклатуры" и прочие модные веяния. Сегодня либеральная общественностьполучила в свой арсенал пришедший с Запада "metoo", завтра методичкимогут смениться, и все "жертвы домогательств" переквалифицируются в"борцов за права сексуальных меньшинств", "экологов" ипрочих "прогрессивно мыслящих граждан".Сущность же одна – претензия нареальную власть, на то, чтобы из "четвертой" стать первой, ииспользовать полученные "полномочия" в своих личных корыстныхинтересах.Примечательно, что атака представителей либеральной медийнойтусовки началась как раз тогда, когда Госдума серьезно изменила подходы к своейработе, стала реальным местом для дискуссий, где высказать свою точку зренияможет каждый, вне зависимости от политических и иных предпочтений.Представители депутатского корпуса стали реальными лидерамимнений, выразителями точек зрения простых людей.Именно это и является главнойзадачей парламента – представлять народа, который путем выборов делегирует парламентуправо говорить от своего лица. Седьмой созыв нижней палаты составил серьезнуюконкуренцию "четвертой власти", которая на протяжении многих летмнила себя истинным выразителем общественного мнения.И именно в этот момент началась раскрутка скандала соСлуцким. Все по канонам дикой природы: стая хищников выбирает жертву, прицеливается и нападает. Как правильно заметил публицист ЕгорХолмогоров, расчет "бойкотчиков" в том, чтобы задушить Госдумумолчанием. Вот только заставить парламентариев замолчать, извиниться или любымдругим путем начать посыпать голову пеплом не получится.А интервью с законодателями нужны, прежде всего, самимбойкотирующим изданиям. И добровольное лишение себя эксклюзивной информации изнижней палаты говорит, в первую очередь, о неуважении этих медиа к своимсобственным читателям.Таким образом, никаких уступок "бойкотчикам" бытьне должно. В конце концов, если домогательства со стороны Слуцкогодействительно имели место, то оскорбленные журналистки должны был обратиться вправоохранительные органы с соответствующими заявлениями, предоставивубедительные доказательства вины парламентария. Но ничего подобного сделано небыло: ни обращения в полицию, ни доказательств, только медийный шум иистеричные требования наказать Слуцкого к думской комиссии по этике. Подобноетребование депутаты совершенно справедливо посчитали попыткой давления.Желаете бойкотировать Госдуму – пожалуйста, но неудивляйтесь, если нижняя палата начнет бойкотировать вас. Тех, от кого в любоймомент можно ожидать подставы и удара в спину.Во всей этой истории есть хоть и один, но все же оченьсущественный плюс: волки скинули маски невинных ягнят, и разглядеть их оскалстало гораздо проще.Напомним, обвинения в адрес депутата от ЛДПР, главы комитетапо международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах прозвучали откорреспондента британской телерадиокомпании ВВС Фариды Рустамовой, заместителяглавного редактора телеканала RTVi Екатерины Котрикадзе и продюсера телеканала"Дождь" Дарьи Жук.Сам парламентарий назвал поклепом обвинения вдомогательствах. Слуцкий заявил, что попытки сделать из него "русскогоХарви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранееобречены на провал.В среду, 21 марта, в стенах нижней палаты состоялосьзаседание комиссии по депутатской этике. Собравшиеся парламентарии не нашли вдействиях главы комитета по международным делам нарушений норм поведения.Некоторые средства массовой информации не согласились с вердиктом и объявили оботзыве своих корреспондентов из нижней палаты. На Охотном Ряду такие демарши назвалипопыткой давления на законодателей.