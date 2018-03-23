Президент Владимир Путин обратился к гражданам России.
Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности перед
страной.Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил.
Президент Владимир Путин обратился к гражданам России.
Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности перед
страной.Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил.
Глава государства еще раз поблагодарил россиян за
оказанную поддержку на выборах. "Считаю, что такая мощная гражданская
активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно
в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних
вызовов, с которыми мы сталкиваемся", – отметил Путин.