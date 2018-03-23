Президент Владимир Путин обратился к гражданам России. Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности перед страной.Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил.

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России.Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности передстраной.Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил.Глава государства еще раз поблагодарил россиян заоказанную поддержку на выборах. "Считаю, что такая мощная гражданскаяактивность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особеннов нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешнихвызовов, с которыми мы сталкиваемся", – отметил Путин.