Президент Владимир Путин обратился к гражданам России. Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности перед страной.Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил.

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России.Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности передстраной.Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил.Глава государства еще раз поблагодарил россиян заоказанную поддержку на выборах. "Считаю, что такая мощная гражданскаяактивность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особеннов нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешнихвызовов, с которыми мы сталкиваемся", – отметил Путин.Он заявил, что хорошо знает о проблемах, которыетревожат граждан страны – низкие доход, недостатки в здравоохранении, ЖКХи других сферах. "Нам необходим настоящий прорыв. И в вашемактивном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовностьк такой работе, к таким переменам", – сказал президент."Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которыеставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы будем к этомустремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всёэто немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье", – продолжил глава гсоударства.Понимаю свою колоссальную ответственность передгражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходеизбирательной кампании, должно быть сделано.