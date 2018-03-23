Президент Владимир Путин обратился к гражданам России.
Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности перед
страной.Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил.
Президент Владимир Путин обратился к гражданам России.
Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности перед
страной.Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил.
Глава государства еще раз поблагодарил россиян за
оказанную поддержку на выборах. "Считаю, что такая мощная гражданская
активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно
в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних
вызовов, с которыми мы сталкиваемся", – отметил Путин.
Он заявил, что хорошо знает о проблемах, которые
тревожат граждан страны – низкие доход, недостатки в здравоохранении, ЖКХ
и других сферах. "Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем
активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность
к такой работе, к таким переменам", – сказал президент.
"Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые
ставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы будем к этому
стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё
это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье", – продолжил глава гсоударства.
Понимаю свою колоссальную ответственность перед
гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе
избирательной кампании, должно быть сделано.