Некогда известного певца на днях заметили в одном из уфимских бизнес-центров. Оказывается, кумир 90-х стал завсегдатаем местного фитнес-клуба.

Некогда известного певца на днях заметили в одном из уфимских бизнес-центров. Оказывается,кумир 90-х стал завсегдатаем местного фитнес-клуба.Выяснилось, что "мальчик-бродяга"отечественной эстрады уже не первый день посещает тренажерный зал. Также сталоизвестно, что исполнитель хита "Такиедевушки как звезды" посетил местный буфет.Буфетчица сначала глазам свои не поверила,увидев звезду. "Говорю ему: Докажи,что ты Губин, спой!", – цитирует сотрудницу кафе Эльвиру сайт "Комсомольскаяправда Уфа". "А он сказал, что не может сейчас, проблемы какие-то с голосом. Даведь и так видно, что это Андрей! Я попросила сделать с ним селфи, он неотказал мне – приятный молодой человек", – рассказала буфетчица.По словам Эльвиры,Губин обещал каждый день приходить в кафе за десертами. "Он и сегодня вот послеспортзала заглянул, пообедал", – поделилась женщина.Напомним, нетак давно ходили слухи, что Андрей Губин переехал в Сочи. Однако, судя по всему, певец вернулся в родную Уфу.Как писали Dni.Ru, Андрей Губин уже больше десяти лет невыходит на сцену, а его аскетичный образ жизни сегодня никак не вяжется с былымореолом суперзвезды. Интервью артист дает неохотно, на публике не появляется,от личной жизни отказался.Всему виной, по словам музыканта, редкая болезнь, котораянастигла его на пике популярности. Больше десяти лет назад медикипоставили Андрею диагноз "левосторонняя прозопалгия" и заявили, чтопомочь не смогут. С тех пор постоянные лицевые боли не позволяют ему ни петь,ни улыбаться.