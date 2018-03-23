За несколько часов до начала товарищеского матча футбольных сборных Аргентины и Италии, который пройдет в английском Манчестере, стало известно, что на поле может не выйти лидер южноамериканцев Лионель Месси. Тренеры говорят о его перегруженности и усталости.

За несколько часов до начала товарищеского матча футбольных сборных Аргентины и Италии, который пройдет в английском Манчестере, стало известно, что на поле может не выйти лидер южноамериканцев Лионель Месси. Тренеры говорят о его "перегруженности и усталости".Некоторые инсайдеры также сообщали, что Месси приехал в расположение своей национальной команды с травмой, однако, по словам главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли, повреждение не является критичным и он хотел бы видеть Месси в основном составе, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на издание Ole. Тем не менее, решение о выходе на поле Месси и медики сборной примут непосредственно перед матчем.