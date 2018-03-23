После официальных переговоров в четверг вечером в Тбилиси президенты Грузии и Белоруссии Георгий Маргвелашвили и Александр Лукашенко посетили коньячный завод Сараджишвили, основанный в 1888 году.

После официальных переговоров в четверг вечером в Тбилиси президенты Грузии и Белоруссии Георгий Маргвелашвили и Александр Лукашенко посетили коньячный завод "Сараджишвили", основанный в 1888 году, передает "Интерфакс".Как сообщает пресс-служба грузинского президента, на заводе президенты продегустировали грузинский коньяк "Сараджишвили" 125-летней выдержки. Президенты также произвели купажирование коньячных спиртов различной давности и запечатали бочку марки "Сараджишвили" к дате 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Белоруссией.По информации грузинских СМИ, после официальной встречи Лукашенко подарил Маргвелашвили белорусский малогабаритный трактор.В свободное от работы время президент Грузии занимается фермерством на приусадебном участке. Во время официального визита в Минск в 2017 году Маргвелашвили получил в подарок от Лукашенко семена белорусского картофеля. Из этих семян грузинский лидер вырастил отличный урожай и даже выставил в соцсетях фотографии собранного картофеля.