Руководство ведущего клуба испанского футбольного чемпионата Реал (Мадрид) направило ведущему форварду сборной Бразилии и французского Пари Сен-Жермен Неймару предложение о трансфере. Как уже сообщали Вести.Ru, бразилец хочет покинуть Париж, но владельцы ПСЖ уговаривают его остаться.

Руководство ведущего клуба испанского футбольного чемпионата "Реал" (Мадрид) направило ведущему форварду сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймару предложение о трансфере. Как уже сообщали 33Live.RuRu, бразилец хочет покинуть Париж, но владельцы "ПСЖ" уговаривают его остаться.Как сообщает инсайдер из окружения Неймара, футболист, который на родине проходит курс восстановления после травмы и операции, вместе со своими юристами изучает условия, предложенные мадридистами. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на UOL Esporte, участие в переговорах будет принимать агент Пини Захави, который летом 2017 года помог Неймару перейти из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 млн евро.В последние несколько дней Неймар встречался с руководителями "Пари Сен-Жермен" и, как сообщают разные источники, поставил несколько условий: согласно одному из них, он, якобы, готов продолжить выступление за парижан, если его зарплата будет увеличена до 1,1 млн евро в неделю. Также сообщалось, что арабские владельцы "ПСЖ" готовы не только строить команду вокруг Неймара, но и подобрать главного тренера из числа тех, кого выберет нападающий.