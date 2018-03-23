Франция и
Германия грозят России из-за дела отравленного в Британии шпиона Скрипаля. Президент
Макрон и канцлер Меркель объявили о подготовке неких решительных мер по
отношению к Москве, но суть их не раскрыли.
Франция и
Германия грозят России из-за дела отравленного в Британии шпиона Скрипаля. Президент
Макрон и канцлер Меркель объявили о подготовке неких решительных мер по
отношению к Москве, но суть их не раскрыли.
Фрау
Меркель заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила
лидерам стран Евросоюза доказательства того, что Россия причастна
к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Заявление прозвучало на совместной
пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Тереза Мэй представила нам
определенные доказательства", – сказала германский канцлер, но отказалась
раскрыть рассказать, что это за доказательства. Теперь Германия и Франция
намерены приготовить для России скоординированный и решительный ответ,
продолжила Меркель.
Вторил ей и Макрон: он расценил
отравление Скрипаля как удар по суверенитету европейских стран. И также
заявил о необходимости принятия мер против России. О том, какими
будут эти меры, никто из политиков не сказал.
"Мы рассматриваем нападение как
серьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которого
следует необходимость в скоординированном и решительном ответе со
стороны ЕС и его членов", – отметил французский президент.
Все точки над I расставил глава Евросовета Дональд Туск. Он заявил, что хотя страны
Евросоюза и проявили солидарность с Великобританией, но говорить
о возможных дальнейших мерах ЕС в связи с делом Скрипаля пока
рано – нужно дождаться результатов расследования, сообщает "Интерфакс".
Сегодня, 23 марта Евросоюз отозвал для консультаций своего посла из Москвы, а президент
Литвы Даля Грибаускайте заявила, что власти страны могут выслать сотрудников
российских ведомств, заподозренных в разведывательной деятельности.
Напомним,
4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены
экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их
могли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработки
которого якобы велись еще в СССР.
В
тот же день власти Солсбери сообщили, что пострадавшие доставлены в реанимацию
в критическом состоянии. Накануне, 22 марта, представители клиники, где
находятся Скрипаль его дочь, сообщили, что пациенты по-прежнему без сознания, и
озвучили неблагоприятный для них прогноз. Возможно, что отравление привело к
серьезному поражению головного мозга. При этом фотографий и видеокадров
отравленных Скрипаля и его дочери властями Британии до сих пор не
предоставлено.