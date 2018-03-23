Франция и Германия грозят России из-за дела отравленного в Британии шпиона Скрипаля. Президент Макрон и канцлер Меркель объявили о подготовке неких решительных мер по отношению к Москве, но суть их не раскрыли.

Франция иГермания грозят России из-за дела отравленного в Британии шпиона Скрипаля. ПрезидентМакрон и канцлер Меркель объявили о подготовке неких решительных мер поотношению к Москве, но суть их не раскрыли.ФрауМеркель заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставилалидерам стран Евросоюза доказательства того, что Россия причастнак отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Заявление прозвучало на совместнойпресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Тереза Мэй представила намопределенные доказательства", – сказала германский канцлер, но отказаласьраскрыть рассказать, что это за доказательства. Теперь Германия и Франциянамерены приготовить для России скоординированный и решительный ответ,продолжила Меркель.Вторил ей и Макрон: он расценилотравление Скрипаля как удар по суверенитету европейских стран. И такжезаявил о необходимости принятия мер против России. О том, какимибудут эти меры, никто из политиков не сказал."Мы рассматриваем нападение каксерьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которогоследует необходимость в скоординированном и решительном ответе состороны ЕС и его членов", – отметил французский президент.Все точки над I расставил глава Евросовета Дональд Туск. Он заявил, что хотя страныЕвросоюза и проявили солидарность с Великобританией, но говоритьо возможных дальнейших мерах ЕС в связи с делом Скрипаля покарано – нужно дождаться результатов расследования, сообщает "Интерфакс".Сегодня, 23 марта Евросоюз отозвал для консультаций своего посла из Москвы, а президентЛитвы Даля Грибаускайте заявила, что власти страны могут выслать сотрудниковроссийских ведомств, заподозренных в разведывательной деятельности.Напомним,4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найденыэкс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что ихмогли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработкикоторого якобы велись еще в СССР.тот же день власти Солсбери сообщили, что пострадавшие доставлены в реанимациюв критическом состоянии. Накануне, 22 марта, представители клиники, гденаходятся Скрипаль его дочь, сообщили, что пациенты по-прежнему без сознания, иозвучили неблагоприятный для них прогноз. Возможно, что отравление привело ксерьезному поражению головного мозга. При этом фотографий и видеокадровотравленных Скрипаля и его дочери властями Британии до сих пор непредоставлено.