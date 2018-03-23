Врачи опровергли многолетнее убеждение, касающееся прививки Манту. Оказалось, что после введения в предплечье туберкулина ребенок может мочить руку при купании.

Врачи опровергли многолетнее убеждение,касающееся прививки Манту. Оказалось, что после введения в предплечьетуберкулина ребенок может мочить руку при купании.Многие родители убеждены, что пробу Манту, которуюделают детям в школах и детских садах для выявления реакции иммунитета навведение туберкулина, нельзя подвергать воздействию воды. Однако по словам главного врача Воронежскогообластного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.С. ПохвисневойСергея Корниенко, это не совсем так. "Чесать манту нельзя, амочить можно", – заявил медик.По словам специалистов, информация о том,что место укола позволяется мочить, была известна врачам уже давно, однакосведения не разглашались специально, чтобы дети не расчесывали руку или нетерли ее мочалкой, сообщает . Механическое воздействие на пробу по-прежнемунедопустимо.Более того, покраснение на месте пробыговорит о борьбе организма с возбудителем болезни, но это далеко не всегдаозначает риск заболевания туберкулезом. Не исключена аллергическая реакцияи другие факторы.По недавно введенным правилам родителимогут отказаться от проведения пробы. Однако при этом необходимо заключениефтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания. В России после 90-х годовпрошлого столетия обострилась ситуация с заболеваемостью туберкулезом, котораябыла практически сведена к нулю. В прошлом году у 70 тысяч россиян выявлентуберкулез. Причем большинство заболевших людей относятся к благополучномусоциальному слою.Напомним,что месяц назад депутат Геннадий Онищенко выступил с противоречащим словаммедиков заявлением. Бывший главный санитарный врач России призвал ни при какихобстоятельствах не мочить прививку.