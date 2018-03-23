Теннисисту из Греции Стефаносу Циципасу пришлось спасаться
бегством от соперника-россиянина. Даниил Медведев взорвался после того, как
проигравший грек пробурчал оскорбление в адрес русских.
Теннисисту из Греции Стефаносу Циципасу пришлось спасаться
бегством от соперника-россиянина. Даниил Медведев взорвался после того, как
проигравший грек пробурчал оскорбление в адрес русских.
Медведев к концу матча уже был на взводе: ему не нравилось
поведение Циципаса во время игры. Россиянин дал волю эмоциям после финального
рукопожатия: грек добавил к своим грехам еще и грубость в адрес русских.
"У тебя какие-то проблемы? Ты срочно выходишь в туалет
на 5 минут по ходу (третьего решающего сета), потом задеваешь сетку при ударе и
даже не извиняешься! Думаешь, ты хороший мальчик? Посмотри на меня!", -
потребовал Медведев.
Но Циципас на россиянина упорно не смотрел: он быстро собрал
сумку и покинул стадион, пользуясь тем, что Медведева удерживал арбитр. Тогда россиянин попытался объяснить свою позицию
рефери. "Это он начал. Он сказал "ср***й русский". Думаете, это
нормально? Я ответил ему, потому что он не знает, как бороться. Он маленький
ребенок, который не умеет драться. Если он что-то говорит, хочет поругаться, то
пусть хоть посмотрит на меня", – сказал Медведев. Арбитр ему только
поддакивал, передает "Р-Спорт".
Даниил 22 марта победил греческого теннисиста в первом
раунде турнира "Мастерс" в Майами в трех партиях – 2:6, 6:4, 6:2. Следующим
соперником Медведева будет 4-я ракетка турнира – представитель Германии
Александр Зверев.