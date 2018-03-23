Теннисисту из Греции Стефаносу Циципасу пришлось спасаться бегством от соперника-россиянина. Даниил Медведев взорвался после того, как проигравший грек пробурчал оскорбление в адрес русских.

Теннисисту из Греции Стефаносу Циципасу пришлось спасатьсябегством от соперника-россиянина. Даниил Медведев взорвался после того, какпроигравший грек пробурчал оскорбление в адрес русских.Медведев к концу матча уже был на взводе: ему не нравилосьповедение Циципаса во время игры. Россиянин дал волю эмоциям после финальногорукопожатия: грек добавил к своим грехам еще и грубость в адрес русских."У тебя какие-то проблемы? Ты срочно выходишь в туалетна 5 минут по ходу (третьего решающего сета), потом задеваешь сетку при ударе идаже не извиняешься! Думаешь, ты хороший мальчик? Посмотри на меня!", -потребовал Медведев.Но Циципас на россиянина упорно не смотрел: он быстро собралсумку и покинул стадион, пользуясь тем, что Медведева удерживал арбитр. Тогда россиянин попытался объяснить свою позициюрефери. "Это он начал. Он сказал "ср***й русский". Думаете, этонормально? Я ответил ему, потому что он не знает, как бороться. Он маленькийребенок, который не умеет драться. Если он что-то говорит, хочет поругаться, топусть хоть посмотрит на меня", – сказал Медведев. Арбитр ему толькоподдакивал, передает "Р-Спорт".Даниил 22 марта победил греческого теннисиста в первомраунде турнира "Мастерс" в Майами в трех партиях – 2:6, 6:4, 6:2. Следующимсоперником Медведева будет 4-я ракетка турнира – представитель ГерманииАлександр Зверев.