В Кремле надеются, что в администрации США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от русофобии, захлестнувшей многие страны, включая США.

В Кремле надеются, что в администрации США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от русофобии, захлестнувшей многие страны, включая США, передает ТАСС.Отвечая на просьбу дать комментарий относительно назначения помощником президента США по национальной безопасности Джона Болтона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "это право президента США" и назвал назначение "не нашим вопросом".При этом представитель Кремля отказался комментировать личные качества Болтона, отметив, что "это было бы некорректно". "Безусловно", — ответил Песков на вопрос, знают ли Болтона в Кремле.В Белом доме объяснили уход Макмастера необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который должен состояться до конца мая. Ранее Болтон занимал должность постпреда США при ООН и известен своими "ястребиными" взглядами в отношении РФ, КНДР и Ирана.