Надежду Савченко взяли под арест до 20 мая. Однако заседание суда едва не превратилось в балаган.

Надежду Савченко взяли под арест до 20 мая. Однако заседание суда едва не превратилось в балаган.Во время вынесения вердикта судьяЕвгений Сидоровзаявил, что обвинение предоставило недостаточно улик. После этого произнес что-то нечленораздельное, журналисты, собравшиеся в зале сочли, что Савченко отпускают на свободу. Эту новость встретили аплодисментами.Однако тут же суд постановил заключить депутата под стражу."Взять Савченко под стражу в зале суда. Срок действия определения о содержании под стражей Савченко установить на 59 дней, до 20 мая", – уже четко сообщил судья.Балаган, творившийся на заседании, вызвал недовольство. "Судья пробубнел, что недостаточно улик. Теперь он говорит, что она арестована. По-моему, никто ничего не понимает", — возмутилась журналистка Ольга Шарий.Напомним, Савченко задержали 22 марта прямо во время заседания Верховной рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего) допрашивали следователи Службы безопасности Украины. Ее обвинили в подготовке госпереворота.По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале. Злоумышленники якобы составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.Сама экс-депутат признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в столице. Однако Савченко отметила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".