Надежду Савченко взяли под арест до 20 мая. Однако заседание суда едва не превратилось в балаган.
Надежду Савченко взяли под арест до 20 мая. Однако заседание суда едва не превратилось в балаган.
Во время вынесения вердикта судья
Евгений Сидоров
заявил, что обвинение предоставило недостаточно улик. После этого произнес что-то нечленораздельное, журналисты, собравшиеся в зале сочли, что Савченко отпускают на свободу. Эту новость встретили аплодисментами.
Однако тут же суд постановил заключить депутата под стражу.
"Взять Савченко под стражу в зале суда. Срок действия определения о содержании под стражей Савченко установить на 59 дней, до 20 мая", – уже четко сообщил судья.
Балаган. творившийся на заседании вызвал недовольство. "Судья пробубнел, что недостаточно улик. Теперь он говорит, что она арестована. По-моему, никто ничего не понимает", — возмутилась журналистка Ольга Шарий.
Напомним, Савченко задержали 22 марта прямо во время заседания Верховной рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего) допрашивали следователи Службы безопасности Украины. Ее обвинили в подготовке госпереворота.