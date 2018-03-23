Крупный транспортно-пересадочный узел Петровско-Разумовская появится на севере столицы в районе одноименной станции метро. По планам городских властей, полностью строительные работы на объекте будут завершены в 2023 году.

Крупный транспортно-пересадочный узел "Петровско-Разумовская" появится на севере столицы в районе одноименной станции метро. По планам городских властей, полностью строительные работы на объекте будут завершены в 2023 году.Как рассказал глава строительного комплекса Москвы МаратХуснуллин, транспортная составляющая нового крупного ТПУ "Петровско-Разумовская"должна быть готова в 2021 году. В течение последующего года, строителипланируют сдать объекты сопутствующей инфраструктуры.Хуснуллин напомнил, что "мэром Москвы Сергеем Собянинымпоставлена задача по формированию единой транспортной системы города, котораядолжна позволить каждому москвичу быстро и эффективно пересаживаться с одноговида транспорта на другой, выбирать маршруты движения по своему вкусу". Длядостижения этих целей, по словам руководителя стройкомплекса, на ключевыхточках транспортной системы города и создаются транспортно-пересадочные узлы."В частности, на базе станции метро"Петровско-Разумовская" будет сформирован один из крупнейших ТПУ столицы, – рассказалХуснуллин. – Он объединит потоки двух линий метро (Люблинско-Дмитровской иСерпуховско-Тимирязевской), а также линии двух направлений железных дорог".По словам главы Стройкомплекса, в разработке проектатранспортно-пересадочного узла принимали участие инженеры японской компанииNikken Sekkei. Согласно ему, ТПУ "Петровско-Разумовская" будетвключать в себя два пассажирских терминала и нескольких крытых пешеходныхгалерей (они обеспечат пересадку с одного на другой вид транспорта по приницпу"сухие ноги").Также в рамках проведения строительных работ предусмотренареконструкция дорог и подъездных путей в районе объекта. Кроме того, в районепоявятся паркинги более чем на тысячу машиномест, а под железнодорожными путямиСавеловского направления проложат тоннель.Марат Хуснуллин сообщил, что уже принято решение о переноседвух железнодорожных платформ Ленинградского и Савеловского направлений. Онирасположатся ближе к будущему транспортному узлу, что даст возможность организоватькомфортную пересадку между метро, радиальными направлениями железных дорог и будущимимосковскими центральными диаметрами. Кроме того, в составе ТПУ появитсяостановка поездов "Сапсан", следующих из Петербурга в Москву.В перспективе проект предусматривает строительство двухмногофункциональных комплексов с торговыми зонами, офисами, апартаментами игостиницами. Общая площадь объектов составит более 260 тысяч квадратных метров.