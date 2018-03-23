Крупный транспортно-пересадочный узел Петровско-Разумовская появится на севере столицы в районе одноименной станции метро. По планам городских властей, полностью строительные работы на объекте будут завершены в 2023 году.
Крупный транспортно-пересадочный узел "Петровско-Разумовская" появится на севере столицы в районе одноименной станции метро. По планам городских властей, полностью строительные работы на объекте будут завершены в 2023 году.
Как рассказал глава строительного комплекса Москвы Марат
Хуснуллин, транспортная составляющая нового крупного ТПУ "Петровско-Разумовская"
должна быть готова в 2021 году. В течение последующего года, строители
планируют сдать объекты сопутствующей инфраструктуры.
Хуснуллин напомнил, что "мэром Москвы Сергеем Собяниным
поставлена задача по формированию единой транспортной системы города, которая
должна позволить каждому москвичу быстро и эффективно пересаживаться с одного
вида транспорта на другой, выбирать маршруты движения по своему вкусу". Для
достижения этих целей, по словам руководителя стройкомплекса, на ключевых
точках транспортной системы города и создаются транспортно-пересадочные узлы.
"В частности, на базе станции метро
"Петровско-Разумовская" будет сформирован один из крупнейших ТПУ столицы, – рассказал
Хуснуллин. – Он объединит потоки двух линий метро (Люблинско-Дмитровской и
Серпуховско-Тимирязевской), а также линии двух направлений железных дорог".
По словам главы Стройкомплекса, в разработке проекта
транспортно-пересадочного узла принимали участие инженеры японской компании
Nikken Sekkei. Согласно ему, ТПУ "Петровско-Разумовская" будет
включать в себя два пассажирских терминала и нескольких крытых пешеходных
галерей (они обеспечат пересадку с одного на другой вид транспорта по приницпу
"сухие ноги").
Также в рамках проведения строительных работ предусмотрена
реконструкция дорог и подъездных путей в районе объекта. Кроме того, в районе
появятся паркинги более чем на тысячу машиномест, а под железнодорожными путями
Савеловского направления проложат тоннель.
Марат Хуснуллин сообщил, что уже принято решение о переносе
двух железнодорожных платформ Ленинградского и Савеловского направлений. Они
расположатся ближе к будущему транспортному узлу, что даст возможность организовать
комфортную пересадку между метро, радиальными направлениями железных дорог и будущими
московскими центральными диаметрами. Кроме того, в составе ТПУ появится
остановка поездов "Сапсан", следующих из Петербурга в Москву.
В перспективе проект предусматривает строительство двух
многофункциональных комплексов с торговыми зонами, офисами, апартаментами и
гостиницами. Общая площадь объектов составит более 260 тысяч квадратных метров.