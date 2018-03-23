При осмотре автомашины задержанных сотрудниками полиции было изъято более 230 граммов мефедрона...

В ходе патрулирования территории сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Соколиная гора в Медовом переулке задержали двоих мужчин по подозрению в попытке сбыта наркотиков.При осмотре автомашины задержанных за водительским сиденьем сотрудниками полиции был обнаружен и изъят пакет, в котором находились 95 пакетиков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятый материал является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 230 граммов. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73