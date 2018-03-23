В Киеве решится вопрос об аресте Надежды Савченко. Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности, и прямо в зале заседаний ее задержали. Обвинения серьезные: попытка госпереворота, подготовка теракта в парламенте. Что пошло не так в истории с летчицей-героем Украины?

В Киеве решится вопрос об аресте Надежды Савченко. Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности, и прямо в зале заседаний ее задержали. Обвинения серьезные: попытка госпереворота, подготовка теракта в парламенте. Что пошло не так в истории с летчицей-героем Украины?Еще вчера едва ли не национальная героиня Украины. А сегодня Надежда Савченко в своей стране — изгой. Рядом со следователем в окружении журналистов, сторонников и даже противников опального депутата ведут в СБУ. Ее задержали в здании парламента практически "в прямом эфире". Это произошло после того, как коллеги по Раде согласились снять с Савченко депутатскую неприкосновенность и привлечь ее к уголовной ответственности. Бывшую летчицу подозревают в подготовке госпереворота и даже терактов.В качество одного из доказательств приводится видеозапись, на которой, по версии генеральной прокуратуры, Савченко обсуждает с другим организатором готовящейся революции детали силового свержения правительства. Участники говорят о том, что если Олега Ляшко можно легко купить с потрохами, то Порошенко, Турчинов и Аваков — первые лица Украины — требуют физического устранения.Также приводятся кадры двухлетней давности, сделанные в аэропорту Борисполя. В этот город Надежду Савченко доставили на личном самолете Петра Порошенко из России, где она сидела в тюрьме за убийство журналистов ВГТРК под Луганском в июне 2014 года. В нашей стране преступницу, приговоренную к 22 годам тюрьмы, помиловали и отпустили на Родину. Тогда киевские власти активно раскручивали образ Савченко, как “пленницы”, “великомученицы” и едва ли ни главной патриотки Украины. Ажиотаж был такой, что позавидовали бы в Голливуде. Президент даже вручил Надежде звезду героя.Тогда Порошенко едва ли подозревал, как быстро "надежда" превратится в "угрозу". Извлечь политические дивиденды из популярности Савченко президенту Украины не довелось. Более того, спустя всего пару дней после освобождения "экс-великомученица” объявила: она готова и сама баллотироваться на пост главы государства в 2019 году. Савченко обнародовала план нового государственного устройства, не скрывая, что старое ее категорически не устраивает. Провозгласив себя независимым политиком, Надежда Савченко не уставала выражать свое презрительное отношение к украинской политической верхушке. И даже в день ареста не удержалась от насмешки — пронесла в Раду гранаты. Правда, не боевые — просто фрукты.Обвинение просит взять Савченко под стражу — для начала на два месяца. По информации пресс-службы Генпрокуратуры Украины, меру пресечения изберут, скорее всего, в пятницу, 23 марта. В Киеве такой поворот политологи расценивают как попытку Порошенко продемонстрировать своим политическим конкурентам, какими бывают последствия неправильной, по его мнению, борьбы за власть. За развитием событий в Киеве наблюдают в Европарламенте, а его председатель Антонио Таяни пообещал в случае необходимости даже потребовать освобождения Надежды Савченко.