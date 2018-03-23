Британские ученые из Центра исследования рака
назвали основные причины развития онкологического заболевания, которые можно
избежать без особых усилий. Согласно заявлению экспертов, большую часть случаев
злокачественных опухолей можно предотвратить c помощью здорового образа жизни.
Британские ученые из Центра исследования рака
назвали основные причины развития онкологического заболевания, которые можно
избежать без особых усилий. Согласно заявлению экспертов, большую часть случаев
злокачественных опухолей можно предотвратить c помощью здорового образа жизни.
Главной
причиной возникновения заболевания исследователи называют табачный дым, на
который приходится 32 200 всех случаев рака у мужчин и 22 000 случаев
– у женщин. На втором месте находится избыточный вес, который способствует
развитию около 6,3% злокачественных опухолей в год.
Проблемы
с лишним весом являются фактором развития рака груди, матки, почек, а также
кишечника, сообщает научное издание "EurekAlert!". Если человек страдает ожирением, клетки
медленнее отвечают на инсулин. Тогда организм повышает уровень этого гормона,
что ведет к росту раковых клеток. Ультрафиолетовое излучение вызывает 82%
случаев рака кожи. Чрезмерное количество ультрафиолета, получаемого от солнца
или в солярии, связано с ослаблением иммунной системы. Походы в солярий в
возрасте до тридцати пяти лет многократно повышают шанс получить меланому.
По мнению авторов исследования, отсутствие вредных привычек,
сбалансированное питание и физическая активность могут значительно снизить
вероятность возникновения рака. Кроме того, медики рекомендуют регулярно
обследоваться на наличие опухолей, так как диагностирование болезни на ранних
стадиях в разы повышает шанс на излечение. Врачи призывают проходить полное
обследование не реже одного раза в три года.
Ранее американские ученые установили, что хронический алкоголизм
и даже умеренное употребление алкоголя являются одной из основных
причин развития сразу нескольких форм злокачественных опухолей, в том
числе рака груди, пищевода, печени и других органов.