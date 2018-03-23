Британские ученые из Центра исследования рака назвали основные причины развития онкологического заболевания, которые можно избежать без особых усилий. Согласно заявлению экспертов, большую часть случаев злокачественных опухолей можно предотвратить c помощью здорового образа жизни.

Британские ученые из Центра исследования раканазвали основные причины развития онкологического заболевания, которые можноизбежать без особых усилий. Согласно заявлению экспертов, большую часть случаевзлокачественных опухолей можно предотвратить c помощью здорового образа жизни.Главнойпричиной возникновения заболевания исследователи называют табачный дым, накоторый приходится 32 200 всех случаев рака у мужчин и 22 000 случаев– у женщин. На втором месте находится избыточный вес, который способствуетразвитию около 6,3% злокачественных опухолей в год.Проблемыс лишним весом являются фактором развития рака груди, матки, почек, а такжекишечника, сообщает научное издание "EurekAlert!". Если человек страдает ожирением, клеткимедленнее отвечают на инсулин. Тогда организм повышает уровень этого гормона,что ведет к росту раковых клеток. Ультрафиолетовое излучение вызывает 82%случаев рака кожи. Чрезмерное количество ультрафиолета, получаемого от солнцаили в солярии, связано с ослаблением иммунной системы. Походы в солярий ввозрасте до тридцати пяти лет многократно повышают шанс получить меланому.По мнению авторов исследования, отсутствие вредных привычек,сбалансированное питание и физическая активность могут значительно снизитьвероятность возникновения рака. Кроме того, медики рекомендуют регулярнообследоваться на наличие опухолей, так как диагностирование болезни на раннихстадиях в разы повышает шанс на излечение. Врачи призывают проходить полноеобследование не реже одного раза в три года.Ранее американские ученые установили, что хронический алкоголизми даже умеренное употребление алкоголя являются одной из основныхпричин развития сразу нескольких форм злокачественных опухолей, в томчисле рака груди, пищевода, печени и других органов.