Команда ученых из разных стран открыла новый противораковый протеин. Белок под названием LHPP поможет в диагностике и лечении рака печени. Это органическое вещество предотвращает бесконтрольное размножение злокачественных клеток гепатоцеллюлярной карциномы.

Команда ученых из разных стран открыла новый противораковыйпротеин. Белок под названием LHPP поможет в диагностике и лечении рака печени. Это органическое вещество предотвращает бесконтрольное размножениезлокачественных клеток гепатоцеллюлярной карциномы.В человеческом теле существуют гены– супрессоры кодирующиебелки на борьбу с опухолью, но зачастую внутри новообразований они становятсянеэффективными, что ускоряет развитие рака и снижает шансы пациента навыживание. Специалисты решили искусственным путем сделать этот полезный протеин более действенным в борьбе с карциномой.Исследователи взяли клетки печеночно-клеточного рака мыши и сравнилиактивность четырех тысяч белков в здоровой и патологической ткани. Оказалось,что в опухолевых клетках наблюдается дефицит гистидин-фосфатазы LHPP. При этомуровень белка в организме людей был напрямую связан с тяжестью заболевания ипродолжительностью жизни. При полном отсутствии соединения пациенты, в среднем,умирали на два года раньше других больных, сообщается в пресс-релизе наMedicalXpress.В результате экспериментов выяснилось, что введениедополнительных генов -супрессоров, в опухоль у мышей останавливало ростзлокачественной ткани и оздоравливало печень. Механизм воздействия ферментаобъясняется тем, что он удаляет фосфатные группы, связанные с аминокислотойгистидином в белках. В его отсутствие начинается глобальное фосфорилирование (процесс активирования веществ для дальнейших превращений в организме), врезультате чего некоторые соединения становятся онкогенными.Гепатоцеллюлярная карцинома– наиболее распространеннаяпервичная злокачественная опухоль печени. Ежегодно в мире диагностируют около600 тысяч случаев заболевания.