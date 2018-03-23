Команда ученых из разных стран открыла новый противораковый
протеин. Белок под названием LHPP поможет в диагностике и лечении рака печени. Это органическое вещество предотвращает бесконтрольное размножение
злокачественных клеток гепатоцеллюлярной карциномы.
Команда ученых из разных стран открыла новый противораковый
протеин. Белок под названием LHPP поможет в диагностике и лечении рака печени. Это органическое вещество предотвращает бесконтрольное размножение
злокачественных клеток гепатоцеллюлярной карциномы.
В человеческом теле существуют гены– супрессоры кодирующие
белки на борьбу с опухолью, но зачастую внутри новообразований они становятся
неэффективными, что ускоряет развитие рака и снижает шансы пациента на
выживание. Специалисты решили искусственным путем сделать этот полезный протеин более действенным в борьбе с карциномой.
Исследователи взяли клетки печеночно-клеточного рака мыши и сравнили
активность четырех тысяч белков в здоровой и патологической ткани. Оказалось,
что в опухолевых клетках наблюдается дефицит гистидин-фосфатазы LHPP. При этом
уровень белка в организме людей был напрямую связан с тяжестью заболевания и
продолжительностью жизни. При полном отсутствии соединения пациенты, в среднем,
умирали на два года раньше других больных, сообщается в пресс-релизе на
MedicalXpress.
В результате экспериментов выяснилось, что введение
дополнительных генов -супрессоров, в опухоль у мышей останавливало рост
злокачественной ткани и оздоравливало печень. Механизм воздействия фермента
объясняется тем, что он удаляет фосфатные группы, связанные с аминокислотой
гистидином в белках. В его отсутствие начинается глобальное фосфорилирование (процесс активирования веществ для дальнейших превращений в организме), в
результате чего некоторые соединения становятся онкогенными.
Гепатоцеллюлярная карцинома– наиболее распространенная
первичная злокачественная опухоль печени. Ежегодно в мире диагностируют около
600 тысяч случаев заболевания.