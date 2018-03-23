Российский лидер Владимир Путин не ожидал получить на выборах президента страны в 2018 году рекордно большое число голосов. Такой высокий уровень поддержки, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указывает и на величину ответственности.

Российский лидер Владимир Путин не ожидал получить на выборах президента страны в 2018 году рекордно большое число голосов. Такой высокий уровень поддержки, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указывает и на величину ответственности.Президент России Владимир Путин прокомментировал рекордно большое число избирателей, проголосовавших на него на минувших выборах. "Он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него. Это было достаточно неожиданно", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова."Сейчас же, конечно, как президент страны, когда у тебя такой уровень поддержки, ты чувствуешь уровень ответственности, поскольку любой лидер несет ношу ответственности этой поддержки", – добавил пресс-секретарь российского лидера. Дмитрий Песков отметил также, что полученный результат – исторический.Также Дмитрий Песков рассказал о задачах, которые ставит президент при взаимодействии на внешнеполитической арене. "На мой взгляд, в понимании Путина основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач", – цитирует его ."И у него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие второстепенными и так далее. А потому президенту нужна поддержка со стороны дипломатии – для обеспечения комфортных условий их решения", – добавил Дмитрий Песков.Он отметил также, что, несмотря на напряженную ситуацию в мире, иностранные политики понимают важность выстраивания полноправного и уважительного диалога с российской стороной. "Многие европейские страны понимают, что Россия – неотъемлемая часть Европы; что невозможно говорить о процветающей и развивающейся Европе без участия России во всех европейских процессах; что мнение России нужно принимать во внимание – и так далее", – заметил пресс-секретарь Владимира Путина.