Экс-директор объединения Уральские пельмени Сергей Нетиевский выиграл суд, добившись признания недействительным лицензионного договора между ООО Идея Фикс Медиа и ООО Уральские пельмени продакшн. Договором были переданы права на 73 старых выпуска юмористического шоу, которые затем были перепроданы телеканалу СТС.

Экс-директор объединения "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский выиграл суд, добившись признания недействительным лицензионного договора между ООО "Идея Фикс Медиа" и ООО "Уральские пельмени продакшн". Договором были переданы права на 73 старых выпуска юмористического шоу, которые затем были перепроданы телеканалу "СТС".Как следует из сообщения суда, сделка совершена заместителем генерального директора Орловым Е.А. от имени ООО "Идея фикс медиа" в пользу компании ООО "Уральские пельмени продакш", директором которой он был назначен после заключения сделки в сентябре 2016 года.В постановлении суда говорится, что ООО "Уральские пельмени продакшн", выплатив ООО "Идея Фикс Медиа" за лицензионные права на 73 старые оригинальные программы вознаграждение в размере 861 400 рублей, переработало из них 80 выпусков "Уральские пельмени-Любимое" и через 10 дней заключило контракт с получением от АО "СТС" за них вознаграждение в размере 231 280 000 рублей из расчета 2 891 000 рубля за один выпуск, то есть в 250 раз больше.Это, по заключению суда, свидетельствует о нанесении Орловым явного ущерба для ООО "Идея Фикс Медиа", которое ранее само — как правообладатель — производило, перерабатывало и продавало выпуски на СТС, выплачивая роялти актерам и авторам коллектива "Уральские пельмени".Суд пришел к выводу, что сделка, заключенная Орловым, принесла ущерб интересам общества ООО "ИФМ", которое он представлял, а другая сторона сделки — ныне покойный гендиректор ООО "Уральские пельмени продакшн" Лютиков А.М — знала об ущербе.По стечению обстоятельств, 184 080 000 рублей выплачено каналом уже после вступления Орлова в должность генерального директора ООО "Уральские пельмени продакшн".Установленные обстоятельства могут стать основанием для возбуждения в отношении нового директора "Уральские Пельмени продакшн" Орлова Е.А. уголовного дела по статье "Мошенничество".